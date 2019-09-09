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"القصبي" يوقّع العقد الأعلى في الأفلاج بـ 174 مليوناً .. تعرَّف على المشروع

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ مشروع العقد الأعلى في الأفلاج البالغ قيمته أكثر من 174 مليون ريال؛ لدرء أخطار السيول بالمحافظة.

وأكّدت بلدية الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: تمّ توقيع عقد مشروع درء أخطار السيول بمحافظة الأفلاج من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، وذلك بمبلغ ٨٤٥ .٧٣٩. ١٧٤مليون ريال، مقاولة شركة الإنجاز.

واختتمت: يعد هذا العقد الأعلى بمشاريع البلدية بالمحافظة.

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"القصبي" يوقّع العقد الأعلى في الأفلاج بـ 174 مليوناً .. تعرَّف على المشروع
سبق

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ مشروع العقد الأعلى في الأفلاج البالغ قيمته أكثر من 174 مليون ريال؛ لدرء أخطار السيول بالمحافظة.

وأكّدت بلدية الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: تمّ توقيع عقد مشروع درء أخطار السيول بمحافظة الأفلاج من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، وذلك بمبلغ ٨٤٥ .٧٣٩. ١٧٤مليون ريال، مقاولة شركة الإنجاز.

واختتمت: يعد هذا العقد الأعلى بمشاريع البلدية بالمحافظة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:34 AM

"القصبي" يوقّع العقد الأعلى في الأفلاج بـ 174 مليوناً .. تعرَّف على المشروع

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,492

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ مشروع العقد الأعلى في الأفلاج البالغ قيمته أكثر من 174 مليون ريال؛ لدرء أخطار السيول بالمحافظة.

وأكّدت بلدية الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: تمّ توقيع عقد مشروع درء أخطار السيول بمحافظة الأفلاج من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، وذلك بمبلغ ٨٤٥ .٧٣٩. ١٧٤مليون ريال، مقاولة شركة الإنجاز.

واختتمت: يعد هذا العقد الأعلى بمشاريع البلدية بالمحافظة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,132
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,975

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