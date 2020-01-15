بعد زياراته المتكررة للمملكة.. "يوتيوبر" كوري يعلن دخوله الإسلام

وثّق فيديو الشهادة على قناته وحَظِيَ بأكثر من مليون و755 ألف مشاهدة

عقب زياراته المتكررة إلى السعودية خلال الأشهر الماضية، أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاي اعتناقه للدين الإسلامي.

وقال على قناته على "اليوتيوب": إنه أعلن إسلامه قبل أيام قليلة في مسجد بكوريا الجنوبية؛ مشيرًا إلى أنه درس الدين الإسلامي لعدة أشهر بعد زيارات متكررة إلى المملكة العربية السعودية.

ووثّق النجم الكوري الذي يملك أكثر من 693 ألف متابع عبر قناته الرسمية، شهادة الإسلام في مقطع فيديو، حَظِيَ بأكثر من مليون و755 ألف مشاهدة، وقام بتوقيع وثيقة دخوله للإسلام بحضور عدد من أصدقائه.

وأشار كيم جاي إلى أنه عقب دخوله للإسلام حرص على الأكل الحلال وأول ما فضل أن يتناوله هو الكبسة السعودية؛ بسبب تأثره بالثقافة السعودية والإسلامية خلال الفترة الماضية.