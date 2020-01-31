"الحصيني": أجواء تميل للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً بمنطقة مكة

أجواء باردة بالمدينة في المساء

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة طقس الجمعة، أن تكون الأجواء تميل إلى الحرارة نهاراً لطيفة ليلاً بمنطقة مكة المكرّمة؛ عدا المرتفعات معتدلة نهاراً باردة ليلاً، أما في المدينة المنوّرة فيتوقع أجواءً تميل للحرارة نهاراً وللبرودة ليلاً.

وتابع "الحصيني"؛ القول: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية نهاراً على عموم منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ قد تُثير الأتربة، جاء ذلك في تغريدة للحصيني؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".