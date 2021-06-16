جمهورية القمر تؤيد الترتيبات التي اتخذتها المملكة بشأن الحج

وصفتها بـ"الصائبة" التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة

أعربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة، عن تأييدها للترتيبات التنظيمية والصحية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، في موسم حج هذا العام، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم أجمع.

ووصفت في بيان لها اليوم هذه الترتيبات بـ"الصائبة" التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وعدم التسبب في انتشار هذا الوباء.