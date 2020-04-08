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"محافظة ينبع" تتوعد أصحاب بث الشائعات: سيتم متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة

المحافظة أهابت بالجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة

توعدت محافظة ينبع أصحاب بث الشائعات والأخبار الكاذبة في المحافظة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتفصيلاً؛ قالت محافظة ينبع على موقعها الرسمي على "تويتر": تؤكد ‎محافظة ينبع أن أي حسابات على مواقع التواصل تنشر أخبارًا غير صحيحة وتهدف إلى بث الذعر بين الناس سيتم متابعتها وإحالتها للنيابة العامة.

كما أهابت المحافظة بالجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.

محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظة ينبع" تتوعد أصحاب بث الشائعات: سيتم متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة
سبق

توعدت محافظة ينبع أصحاب بث الشائعات والأخبار الكاذبة في المحافظة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتفصيلاً؛ قالت محافظة ينبع على موقعها الرسمي على "تويتر": تؤكد ‎محافظة ينبع أن أي حسابات على مواقع التواصل تنشر أخبارًا غير صحيحة وتهدف إلى بث الذعر بين الناس سيتم متابعتها وإحالتها للنيابة العامة.

كما أهابت المحافظة بالجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:57 PM

"محافظة ينبع" تتوعد أصحاب بث الشائعات: سيتم متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة

المحافظة أهابت بالجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
2,097

توعدت محافظة ينبع أصحاب بث الشائعات والأخبار الكاذبة في المحافظة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتفصيلاً؛ قالت محافظة ينبع على موقعها الرسمي على "تويتر": تؤكد ‎محافظة ينبع أن أي حسابات على مواقع التواصل تنشر أخبارًا غير صحيحة وتهدف إلى بث الذعر بين الناس سيتم متابعتها وإحالتها للنيابة العامة.

كما أهابت المحافظة بالجميع أخذ المعلومة الصحيحة من الجهات المختصة.

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