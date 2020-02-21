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برلين.. "فيصل بن فرحان" يستقبل رئيس أكاديمية "BAKS" للسياسات الأمنية

بَحَثَا أوجه التعاون وسبل تعزيز الحوار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير إيكهارد بروزه.

وبحَث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.

ألمانيا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية BAKS إيكهارد بروزه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برلين.. "فيصل بن فرحان" يستقبل رئيس أكاديمية "BAKS" للسياسات الأمنية
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير إيكهارد بروزه.

وبحَث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:09 PM

برلين.. "فيصل بن فرحان" يستقبل رئيس أكاديمية "BAKS" للسياسات الأمنية

بَحَثَا أوجه التعاون وسبل تعزيز الحوار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير إيكهارد بروزه.

وبحَث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.

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