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النمسا: على تركيا الانتظار 30 عاماً قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

شالنيبرغ: إنها تبتعد بسرعة عن القانون والديمقراطية وتنتهك معايير كوبنهاغن

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنيبرغ، إن أمام تركيا 30 عاماً إضافية قبل التقدم بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل الأوضاع الداخلية التي تبتعد عن معايير الاتحاد.

وقال شالنيبرغ في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الاتحاد الأوروبي الخاص برصد التقدم في الملفات الخاصة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، أوضح أن تركيا تبتعد بسرعة عن القانون والديمقراطية.

وأضاف: "الحكومة التركية في أنقرة تنتهك معايير كوبنهاغن الضرورية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل مراعاة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، منذ سنوات".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن تركيا لن تتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لمدة 30 عاماً جديدة، مشدداً على ضرورة إنهاء مفاوضات الانضمام مع تركيا المجمّدة أصلاً.

وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، قال: "على تركيا ألا تحاول فرض الأمر الواقع من خلال الوجود العسكري، ونحن نؤيّد قبرص واليونان بوضوح".

وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنيبرغ

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النمسا: على تركيا الانتظار 30 عاماً قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبق

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنيبرغ، إن أمام تركيا 30 عاماً إضافية قبل التقدم بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل الأوضاع الداخلية التي تبتعد عن معايير الاتحاد.

وقال شالنيبرغ في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الاتحاد الأوروبي الخاص برصد التقدم في الملفات الخاصة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، أوضح أن تركيا تبتعد بسرعة عن القانون والديمقراطية.

وأضاف: "الحكومة التركية في أنقرة تنتهك معايير كوبنهاغن الضرورية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل مراعاة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، منذ سنوات".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن تركيا لن تتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لمدة 30 عاماً جديدة، مشدداً على ضرورة إنهاء مفاوضات الانضمام مع تركيا المجمّدة أصلاً.

وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، قال: "على تركيا ألا تحاول فرض الأمر الواقع من خلال الوجود العسكري، ونحن نؤيّد قبرص واليونان بوضوح".

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
08:58 AM

النمسا: على تركيا الانتظار 30 عاماً قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

شالنيبرغ: إنها تبتعد بسرعة عن القانون والديمقراطية وتنتهك معايير كوبنهاغن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنيبرغ، إن أمام تركيا 30 عاماً إضافية قبل التقدم بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، في ظل الأوضاع الداخلية التي تبتعد عن معايير الاتحاد.

وقال شالنيبرغ في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الاتحاد الأوروبي الخاص برصد التقدم في الملفات الخاصة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، أوضح أن تركيا تبتعد بسرعة عن القانون والديمقراطية.

وأضاف: "الحكومة التركية في أنقرة تنتهك معايير كوبنهاغن الضرورية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل مراعاة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، منذ سنوات".

ووفق "روسيا اليوم"، أكد أن تركيا لن تتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لمدة 30 عاماً جديدة، مشدداً على ضرورة إنهاء مفاوضات الانضمام مع تركيا المجمّدة أصلاً.

وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، قال: "على تركيا ألا تحاول فرض الأمر الواقع من خلال الوجود العسكري، ونحن نؤيّد قبرص واليونان بوضوح".

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