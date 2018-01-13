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"نقي" يقود 20 شابًّا للإقلاع عن التدخين بالطائف

"قاسم": من بين 450 زاروا البرنامج خلال أربعة أيام

أعلن 20 شابًّا إقلاعهم عن التدخين خلال زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، الذي أقيم ضمن برنامج "نقي" بالطائف.

وأوضح عادل رشيد قاسم، مدير "كفى" الطائف، أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأيام الأربعة الماضية 450 زائرًا، أعلن ٢٠ منهم رغبتهم في العلاج؛ وتم تحويلهم فورًا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم.

وشكر مدير "كفى الطائف" جميع الجهات المتعاونة في نجاح البرنامج مؤكدًا أن محاربي التدخين بدعم جميع فئات المجتمع يحصدون الثمار سنويًّا بمئات المقلعين عن التدخين والتبغ -ولله الحمد-.

واستهدف برنامج "نقي" مرتادي مجمع بالطائف من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع. واحتوي البرنامج على معرض توعوي تثقيفي، وبرنامج علاجي وكشفي.

الإقلاع عن التدخين جمعية كفى أضرار التدخين والمخدرات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نقي" يقود 20 شابًّا للإقلاع عن التدخين بالطائف
سبق

أعلن 20 شابًّا إقلاعهم عن التدخين خلال زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، الذي أقيم ضمن برنامج "نقي" بالطائف.

وأوضح عادل رشيد قاسم، مدير "كفى" الطائف، أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأيام الأربعة الماضية 450 زائرًا، أعلن ٢٠ منهم رغبتهم في العلاج؛ وتم تحويلهم فورًا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم.

وشكر مدير "كفى الطائف" جميع الجهات المتعاونة في نجاح البرنامج مؤكدًا أن محاربي التدخين بدعم جميع فئات المجتمع يحصدون الثمار سنويًّا بمئات المقلعين عن التدخين والتبغ -ولله الحمد-.

واستهدف برنامج "نقي" مرتادي مجمع بالطائف من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع. واحتوي البرنامج على معرض توعوي تثقيفي، وبرنامج علاجي وكشفي.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:48 PM

"نقي" يقود 20 شابًّا للإقلاع عن التدخين بالطائف

"قاسم": من بين 450 زاروا البرنامج خلال أربعة أيام

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عبدالله الراجحي - الطائف
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أعلن 20 شابًّا إقلاعهم عن التدخين خلال زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، الذي أقيم ضمن برنامج "نقي" بالطائف.

وأوضح عادل رشيد قاسم، مدير "كفى" الطائف، أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأيام الأربعة الماضية 450 زائرًا، أعلن ٢٠ منهم رغبتهم في العلاج؛ وتم تحويلهم فورًا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم.

وشكر مدير "كفى الطائف" جميع الجهات المتعاونة في نجاح البرنامج مؤكدًا أن محاربي التدخين بدعم جميع فئات المجتمع يحصدون الثمار سنويًّا بمئات المقلعين عن التدخين والتبغ -ولله الحمد-.

واستهدف برنامج "نقي" مرتادي مجمع بالطائف من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع. واحتوي البرنامج على معرض توعوي تثقيفي، وبرنامج علاجي وكشفي.

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