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"التجارة" تشهر بمقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيمين (هندي الجنسية، ومصري الجنسية) يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، و إغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي خلال أحدى الجولات التفتيشية الدورية، بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاص بالمنتجات الجديدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

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"التجارة" تشهر بمقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيمين (هندي الجنسية، ومصري الجنسية) يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، و إغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي خلال أحدى الجولات التفتيشية الدورية، بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاص بالمنتجات الجديدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
08:01 PM

"التجارة" تشهر بمقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيمين (هندي الجنسية، ومصري الجنسية) يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، و إغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي خلال أحدى الجولات التفتيشية الدورية، بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاص بالمنتجات الجديدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

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