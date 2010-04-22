حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان يتخطى الـ 357 مليون ريال
هدفها تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف الجميع
كشفت أرقام محدثة اليوم الخميس أن حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان وصل إلى أكثر من 357 مليون ريال.
وأطلقت إحسان الجمعة الماضية الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.
حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان يتخطى الـ 357 مليون ريال
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-22
كشفت أرقام محدثة اليوم الخميس أن حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان وصل إلى أكثر من 357 مليون ريال.
وأطلقت إحسان الجمعة الماضية الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.
كشفت أرقام محدثة اليوم الخميس أن حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان وصل إلى أكثر من 357 مليون ريال.
وأطلقت إحسان الجمعة الماضية الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.