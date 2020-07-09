"عبدالناصر" نائباً لرئيس أصدقاء البيئة بالشرقية

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالناصر بن دليم الوادعي القحطاني، نائباً لرئيس مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء.
ويُعد المهندس "عبدالناصر" من الكفاءات المهنية والإدارية المتميزة، ووجه إعلامي معروف.
انتخبت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالناصر بن دليم الوادعي القحطاني، نائباً لرئيس مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء.
ويُعد المهندس "عبدالناصر" من الكفاءات المهنية والإدارية المتميزة، ووجه إعلامي معروف.
انتخبت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالناصر بن دليم الوادعي القحطاني، نائباً لرئيس مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء.
ويُعد المهندس "عبدالناصر" من الكفاءات المهنية والإدارية المتميزة، ووجه إعلامي معروف.
انتخبت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالناصر بن دليم الوادعي القحطاني، نائباً لرئيس مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء.
ويُعد المهندس "عبدالناصر" من الكفاءات المهنية والإدارية المتميزة، ووجه إعلامي معروف.