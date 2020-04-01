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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرّمة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدّسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن التنبيه يستمر للساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرّمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدّسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن التنبيه يستمر للساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:04 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرّمة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدّسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان؛ مشيرة إلى أن التنبيه يستمر للساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

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