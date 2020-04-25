صحيفة "إندونيسية" تتغنى بمهاجم "النصر": ليس بشهرة "ميسي" ولا "رونالدو" لكنه الأفضل

تغنت صحيفة "palembang.tribunnews" الإندونيسية بمحترف نادي النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث وصفته بأنه ماكينة أهداف لا تهدأ.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق "حمدالله" على كلٍّ من "ميسي" و"رونالدو" في إحصائية هدافي العالم للعام الماضي، حيث قالت إن اللاعب الذي لا يحظى بنفس شهرة اللاعب الأرجنتيني ولا اللاعب البرتغالي، تفوق عليهما.

وتابعت: "سجّل العام الماضي 57 هدفاً، متفوقاً على البولندي "ليفاندوفسكي" لاعب البايرن الذي سجل 54 هدفاً، و"ميسي" الذي سجل 50، و"رونالدو" الذي سجل 38 هدفاً".

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب قال فيها إنه مدين بالفضل لناديه الحالي "النصر" وزملائه بالفريق وجماهير النادي التي لا تبخل عليه بالدعم والمساندة، مبدياً تشوقه لتحقيق إنجاز مماثل العام الجاري 2020.