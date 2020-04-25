النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "إندونيسية" تتغنى بمهاجم "النصر": ليس بشهرة "ميسي" ولا "رونالدو" لكنه الأفضل

تغنت صحيفة "palembang.tribunnews" الإندونيسية بمحترف نادي النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث وصفته بأنه ماكينة أهداف لا تهدأ.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق "حمدالله" على كلٍّ من "ميسي" و"رونالدو" في إحصائية هدافي العالم للعام الماضي، حيث قالت إن اللاعب الذي لا يحظى بنفس شهرة اللاعب الأرجنتيني ولا اللاعب البرتغالي، تفوق عليهما.

وتابعت: "سجّل العام الماضي 57 هدفاً، متفوقاً على البولندي "ليفاندوفسكي" لاعب البايرن الذي سجل 54 هدفاً، و"ميسي" الذي سجل 50، و"رونالدو" الذي سجل 38 هدفاً".

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب قال فيها إنه مدين بالفضل لناديه الحالي "النصر" وزملائه بالفريق وجماهير النادي التي لا تبخل عليه بالدعم والمساندة، مبدياً تشوقه لتحقيق إنجاز مماثل العام الجاري 2020.

عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "إندونيسية" تتغنى بمهاجم "النصر": ليس بشهرة "ميسي" ولا "رونالدو" لكنه الأفضل
سبق

تغنت صحيفة "palembang.tribunnews" الإندونيسية بمحترف نادي النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث وصفته بأنه ماكينة أهداف لا تهدأ.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق "حمدالله" على كلٍّ من "ميسي" و"رونالدو" في إحصائية هدافي العالم للعام الماضي، حيث قالت إن اللاعب الذي لا يحظى بنفس شهرة اللاعب الأرجنتيني ولا اللاعب البرتغالي، تفوق عليهما.

وتابعت: "سجّل العام الماضي 57 هدفاً، متفوقاً على البولندي "ليفاندوفسكي" لاعب البايرن الذي سجل 54 هدفاً، و"ميسي" الذي سجل 50، و"رونالدو" الذي سجل 38 هدفاً".

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب قال فيها إنه مدين بالفضل لناديه الحالي "النصر" وزملائه بالفريق وجماهير النادي التي لا تبخل عليه بالدعم والمساندة، مبدياً تشوقه لتحقيق إنجاز مماثل العام الجاري 2020.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:38 PM

صحيفة "إندونيسية" تتغنى بمهاجم "النصر": ليس بشهرة "ميسي" ولا "رونالدو" لكنه الأفضل

A A A
محمد السيّد - الرياض
17
8,405

تغنت صحيفة "palembang.tribunnews" الإندونيسية بمحترف نادي النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث وصفته بأنه ماكينة أهداف لا تهدأ.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق "حمدالله" على كلٍّ من "ميسي" و"رونالدو" في إحصائية هدافي العالم للعام الماضي، حيث قالت إن اللاعب الذي لا يحظى بنفس شهرة اللاعب الأرجنتيني ولا اللاعب البرتغالي، تفوق عليهما.

وتابعت: "سجّل العام الماضي 57 هدفاً، متفوقاً على البولندي "ليفاندوفسكي" لاعب البايرن الذي سجل 54 هدفاً، و"ميسي" الذي سجل 50، و"رونالدو" الذي سجل 38 هدفاً".

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب قال فيها إنه مدين بالفضل لناديه الحالي "النصر" وزملائه بالفريق وجماهير النادي التي لا تبخل عليه بالدعم والمساندة، مبدياً تشوقه لتحقيق إنجاز مماثل العام الجاري 2020.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة