الإثارة والمتعة على موعد مع "سباق فورمولا إي الدرعية 2022"

يوميْ 28 و29 من يناير الجاري ليلًا تحت الأضواء الكاشفة

اقترب الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي" من الانطلاق؛ وذلك من خلال الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022، والمقرر إقامتهما يومي 28 و29 من يناير الجاري، ليلًا تحت الأضواء الكاشفة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة المحركات السعودية: "أفخر باستضافة المملكة للجولتين الأولى والثانية من موسم سباقات فورمولا إي في الدرعية، والتي حققت سابقة أخرى من خلال احتضانها للسباق الليلي للمرة الثانية على التوالي، كما أننا من خلال هذه السلسلة المميزة التي تنسجم بصورة مثالية مع رؤية المملكة 2030؛ نؤكد التزامنا التام بمفاهيم الاستدامة، ونتطلع إلى مشاهدة موسم شيق من السباقات، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال كل الجماهير من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: "يسعدني أن أرحب بعودة سباق فورمولا إي الدرعية للعام الرابع على التوالي في المملكة، والذي يُعد أحد أهم الأحداث الرياضية البارزة في جدول فعالياتنا الرياضية، ويمثل فرصة مثالية لتكريس مكانة الدرعية كوجهة سياحية مستقبلية تهتم بحركة المشاة، مرتكزة بذلك على ماضيها العريق والتاريخي. كما أننا نفخر بمشاركة رؤية فورمولا إي؛ للاستدامة والتشجيع على مستقبل يعتمد على السيارات الكهربائية، وزيادة الوعي بالممارسات المستدامة والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية حول العالم، ومتشوقون جدًّا لهذا الحدث الرياضي المميز، واستقبال الجماهير الأسبوع المقبل".

وستشهد هذه النسخة من سباقات الفورمولا إي تغييرًا على مستوى القوانين، وطريقة التأهل للسباق التي ستكون عبارة عن جولة أولى من مجموعتين، تمنح كل سائق إمكانية القيام بمحاولات عدة؛ لتسجيل أسرع وقت للفات خلال الوقت المخصص؛ حيث سيكون من نصيب أسرع أربعة متسابقين ضمن كل مجموعة، فرصة المواجهة فيما بينهم؛ وفقًا لنظام خروج المغلوب من منافسات ربع ونصف النهائي.

وسيتم تحديد موقع السيارة الأولى عند خط البداية، بناءً على نتائج المواجهة النهائية بين السائقين؛ فيما ستحدد المواقع المتبقية بالنظر إلى نتائج المواجهات الثنائية، أو السرعة الأكبر بتجاوز اللفات بحسب المرحلة التأهيلية التي يصل إليها السائقون.

وبناءً على القوانين الجديدة؛ فمن الممكن أن تتم إضافة 10 دقائق إلى سباقات فورمولا إي، في حال وقوع حوادث تؤدي إلى تدخل سيارة أمان أو رفع العلم الأصفر على كامل المسار؛ وذلك خلال سباق قياسي لمدة 45 دقيقة إضافة إلى لفة واحدة.

وبالعودة إلى الفِرَق المشاركة، فقد انضم أنطونيو جيوفناري سائق فورمولا1 سابقًا إلى فريق "نيو 333". كما سيخوض أوليفر أسكيو سائق "أفالانش أندريتي" تجربة السباق على حلبة فورمولا إي؛ وذلك بالتنافس مع 3 مواهب صاعدة، إضافة إلى 19 سائقًا آخر سيعملون جاهدين للفوز بالسباق.

وستقام خلال منافسات سباق فورمولا إي الدرعية، العديدُ من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، من ضمنها حفلة موسيقية يشارك فيها فنانون عالميون وهم: (جيمس بلانت، ويكليف جين، وكريج ديفيد)؛ وذلك يوم الجمعة 28 يناير، بينما تحيي فرقتا The Script (ذا سكريبت) وTwo Door Cinema Club (تو دور سينما كلوب) حفلًا آخر يوم السبت 29 يناير، يُعد الأول لهما في المملكة.

الجدير بالذكر أن تذاكر الدخول العامة، تتضمن الاستمتاع بفعالية قرية فورمولا إي "أليانز إي فيليدج" والحفلات الموسيقية؛ وذلك بواقع 150 ريالًا سعوديًّا، أما تذاكر فئة "جراند ستاند" فتبلغ قيمتها 250 ريالًا، وتتيح فرصة متابعة السباق من المدرجات المطلة على حلبة الدرعية التاريخية الموجودة ضمن أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونسكو، كما يمكنكم الحصول على التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني:

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