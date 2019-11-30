"الشيخ" تروي لـ"سبق" تفاصيل إنقاذها فتاتين بحادث خريص

نقل المصابتين لمدينة الملك عبدالعزيز وتم تكريمها نظير موقفها

روت "منال الشيخ" مساعد أبحاث أول بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية؛ تفاصيل إنقاذها فتاتين السبت الماضي، ونقلهما لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وتكريمها يوم أمس نظير عملها الإنساني.



وقالت الشيخ لـ"سبق": "قبل التاسعة صباحًا بدقائق كنت في طريقي إلى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وأثناء قيادتي للسيارة على طريق خريص، تحديدًا النفق المقابل لخريص مول، وقع الحادث فشاهدت مجموعة كبيرة من السيارات التحمت ببعضها بسبب شاحنة".



وأضافت: "لم أتمكن من رؤية الحادث لانشغالي وتوتُّري بسبب السيارات التي كانت في آخر الحادث، والحمد لله لم أكن مسرعة وتمكّنت من تفادي الاصطدام بأكثر من ٧ سيارات".



واختتمت: "ركنت سيارتي ونزلت لتفحُّص المصابين إذا كان بإمكاني تقديم المساعدة لأحد، بعد تقييمي لحالة المصابين وقدرتهم على الحركة، فنقلتهم إلى طوارئ الحرس الوطني الذي يبعد ١٠ دقائق من موقع الحادث، وكانوا فتاتين أعمارهما في نهاية العشرينيات".