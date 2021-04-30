فلسطين.. نسبة التعافي من كورونا بلغت 92.4 %

سجّلت 861 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18 حالة وفاة، و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1100 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.





وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.