المسند عن "الحالة الممطرة": ستبلغ معايير التسمية.. لقوتها الفيزيائية واتساع رقعتها

قال: "تسميات" تراقب الاضطرابات المتوقع تأثيرها على أجزاء واسعة من #السعودية

قال مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ إن لجنة تسمية الحالات المناخية تراقب الاضطرابات الجوية المتوقع تأثيرها على أجزاءٍ واسعة من #السعودية نهاية الأسبوع.

وتابع: من المرجّح أن تبلغ الحالة معايير التسمية نظرا لقوتها الفيزيائية واتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الزمني هذا، والله أعلم.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد قالت اليوم، إنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم غد الأربعاء 1442/4/10هـ، حتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ، على أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر جرّاء هذه الحالة مناطق "مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت المديرية: يحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.