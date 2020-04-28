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شاهد.. انطلاق أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا

الجبير: تنفيذاً لتوجيهات القيادة وبمتابعة من وزير الخارجية

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير؛ أمس، إنه "تنفيذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، انطلقت اليوم أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا".

وعبر صفحته على "تويتر" تمنى السفير للعائدين "عودة آمنة إلى المملكة، وأن يحفظ المولى -عزّ وجلّ- لهذه البلاد قيادتها الرشيدة، ويديم عزها وأمنها واستقرارها".

يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيراً ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، ويتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.

إيرلندا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا
سبق

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير؛ أمس، إنه "تنفيذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، انطلقت اليوم أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا".

وعبر صفحته على "تويتر" تمنى السفير للعائدين "عودة آمنة إلى المملكة، وأن يحفظ المولى -عزّ وجلّ- لهذه البلاد قيادتها الرشيدة، ويديم عزها وأمنها واستقرارها".

يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيراً ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، ويتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:32 AM

شاهد.. انطلاق أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا

الجبير: تنفيذاً لتوجيهات القيادة وبمتابعة من وزير الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير؛ أمس، إنه "تنفيذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، انطلقت اليوم أولى رحلات عودة المواطنين من إيرلندا".

وعبر صفحته على "تويتر" تمنى السفير للعائدين "عودة آمنة إلى المملكة، وأن يحفظ المولى -عزّ وجلّ- لهذه البلاد قيادتها الرشيدة، ويديم عزها وأمنها واستقرارها".

يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيراً ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، ويتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.

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