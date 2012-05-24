لماذا تم حذف فيديو "تشارلي عض إصبعي"؟.. سعره 760 ألف دولار

بعد 14 عامًا و883 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

ذكرى جميلة ومضحكة لا تزيد مدتها على 56 ثانية، شوهدت على موقع يوتيوب نحو 883 مليون مرة، منذ بثها قبل 14 عامًا؛ لكن الأسرة قررت حذف فيديو "تشارلي عض إصبعي" من موقع يوتيوب، بعد بيعه في مزاد علني بمبلغ قياسي وصل إلى 760 ألف دولار.

ورُفع مقطع الفيديو على موقع يوتيوب قبل 14 سنة، وتحديدًا في الثالث والعشرين من مايو 2007، ويعود لطفلين شقيقين إنجليزيين هما هاري وتشارلي، وعُرض على الإنترنت بعنوان "تشارلي عض إصبعي".

في ذلك التاريخ كان عمر هاري ثلاث سنوات، وعمر شقيقه تشارلي سنة واحدة، عندما صور والدهما هاورد ديفيز كار المقطع ورفعه على اليوتيوب باعتباره "مضحكًا قليلًا".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، احتل الفيديو المرتبة الأولى على يوتيوب عدة مرات، قبل أن تظهر فيديوهات جديدة، وخصوصًا أغاني الفيديو كليب؛ ليتراجع إلى المرتبة 95 في 23 يونيو 2017.

وبعد شهرين من عرضه، حاول الأب إزالة الفيديو من اليوتيوب لكنه اكتشف أنه حقق آلاف المشاهدات؛ فيما كان العدد يتزايد تدريجيًّا أمام عينيه، واستغرب الأب ذلك، خصوصًا أنه لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء لمشاهدة هذه اللقطات.

ودفع الفيديو العائلة إلى دائرة الشهرة والأضواء، وحققت من ورائه صفقات إعلانات ورعاية، درت على العائلة مئات الآلاف من الدولارات على مدى السنوات.

وأمس الأحد، تم بيع فيديو "تشارلي عض إصبعي" في مزاد علني باعتباره "عملًا فنيًّا رقميًّا" و"رمزًا غير قابل للاستبدال"، وهذا يعني أنه يُعد -بحسب البيانات الرقمية- "بصمة رقمية فيديوية فريدة"، يقلدها كثيرون لكنها تظل هي الأصل.

والمثير للدهشة أن هذا الفيديو، الذي لم يكن يقصد أن يعرض على اليوتيوب، بِيع بمبلغ وصل إلى 760 ألف دولار.

وكان الأب هاورد يريد إرسال الفيديو إلى صديق له في كولورادو بالولايات المتحدة، ولكن بسبب حجمه الكبير لم يتمكن من إرساله عبر البريد الإلكتروني، فقام بتحميله على يوتيوب، وجعل مشاهدته عامة لمساعدة والديه في الوصول إليه بسهولة أكبر؛ لكنه في النهاية جلب كل المال والشهرة للعائلة.