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"الحصيني" يتوقع تغيراً يطرأ على الأجواء ابتداءً من الغد

يتضمن أن تنخفض الحرارة وتخف اللواهيب والسموم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تغيراً يطرأ في الأجواء ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وانخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات على المناطق بدايةً من الشمالية، ثم الغربية، فالوسطى، ثم الشرقية.

وتوقع "الحصيني" أن تكسِر الحرارة الصغرى حاجز الـ 20 درجة مئوية في طريف لأول مرة منذ دخول فصل الخريف لعام 1441هـ أمس الجمعة.

وقال: تخف اللواهيب والسموم التي كانت سائدة، وأنصح بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد خاصةً في الليل‏، وأتوقع حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى أجزاء من مكة خاصةً الطائف، مع فرصة نشوء سيول مع الاتجاه جنوباً من المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع تغيراً يطرأ على الأجواء ابتداءً من الغد
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تغيراً يطرأ في الأجواء ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وانخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات على المناطق بدايةً من الشمالية، ثم الغربية، فالوسطى، ثم الشرقية.

وتوقع "الحصيني" أن تكسِر الحرارة الصغرى حاجز الـ 20 درجة مئوية في طريف لأول مرة منذ دخول فصل الخريف لعام 1441هـ أمس الجمعة.

وقال: تخف اللواهيب والسموم التي كانت سائدة، وأنصح بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد خاصةً في الليل‏، وأتوقع حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى أجزاء من مكة خاصةً الطائف، مع فرصة نشوء سيول مع الاتجاه جنوباً من المملكة.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
04:37 PM

"الحصيني" يتوقع تغيراً يطرأ على الأجواء ابتداءً من الغد

يتضمن أن تنخفض الحرارة وتخف اللواهيب والسموم

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فهد العتيبي - الرياض
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7,559

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تغيراً يطرأ في الأجواء ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، وانخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات على المناطق بدايةً من الشمالية، ثم الغربية، فالوسطى، ثم الشرقية.

وتوقع "الحصيني" أن تكسِر الحرارة الصغرى حاجز الـ 20 درجة مئوية في طريف لأول مرة منذ دخول فصل الخريف لعام 1441هـ أمس الجمعة.

وقال: تخف اللواهيب والسموم التي كانت سائدة، وأنصح بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد خاصةً في الليل‏، وأتوقع حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى أجزاء من مكة خاصةً الطائف، مع فرصة نشوء سيول مع الاتجاه جنوباً من المملكة.

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