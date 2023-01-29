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"الغامدي" يتفقد سد "وادي خليص" لبحث ري المزارع القريبة

بالاستفادة من مياه الرجيع المعالَجة

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، على سد "وادي خليص"؛ للاطلاع على إمكانية الاستفادة من مياه الرجيع المعالجة من محطة التقنية بالسد في ري المزارع القريبة.

جاء ذلك برفقة مدير إدارة المياه في فرع الوزارة بمكة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي.

واطلع "الغامدي" على شرح تفصيلي من مدير مشروع السد المهندس إبراهيم أمين عمار، حول سد وادي خليص المرواني.

والسد من أنواع السدود الركامية، ويبلغ طوله ٥٧٠ متراً، وارتفاعه ٩٠ متراً من الأساسات، و٦٠ متراً من صفر الوادي، وارتفاع المفيض ٥٣ متراً، والسعة التخزينية للسد ١٨٣ مليون متر مكعب، وارتفاع المنسوب الحالي ١٢.٧٥ متراً، وكمية التخزين حالياً ١٠.٥ مليون م٣، ويوجد بالسد نفقين؛ الأول نفق الأنبوب الرئيس، ويستخدم لمدّ المحطة بالمياه اللازمة، وقطر الأنبوب ٢٥٠٠ مم، ويتحكم في سريان المياه محبس ٢٥٠٠ مم من نوع الفراشة، ومحبس ١٥٠٠ مم من نوع البوابة.

والنفق الثاني للتخلص من المياه المتسربة بجسم السد، مركب به مجموعة من الأنابيب، قطر ٨ بوصات موزعة بجسم السد وعلى طول النفق، وتستخدم لتجميع المياه ثم تمر المياه بقناة من الخرسانة لأسفل أساسات السد على عمق ٩٠ متراً أسفل السد، وترفع مضختان المياه إلى المفيض ثم إلى حوض تخزين المحطة.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، خلال زيارته لمحافظة خليص على منتزه خليص الوطني.

وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في مناطق المملكة كافة، ومنها منتزه خليص بمساحة ١٨ مليون متر مربع.

وبحث "الغامدي" الطرق المناسبة لتأمين المياه للمنتزه، بحفر آبار ارتوازية، وتوجيه السيول أيام الأمطار؛ لري الغابات بالمنتزه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يتفقد سد "وادي خليص" لبحث ري المزارع القريبة
سبق

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، على سد "وادي خليص"؛ للاطلاع على إمكانية الاستفادة من مياه الرجيع المعالجة من محطة التقنية بالسد في ري المزارع القريبة.

جاء ذلك برفقة مدير إدارة المياه في فرع الوزارة بمكة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي.

واطلع "الغامدي" على شرح تفصيلي من مدير مشروع السد المهندس إبراهيم أمين عمار، حول سد وادي خليص المرواني.

والسد من أنواع السدود الركامية، ويبلغ طوله ٥٧٠ متراً، وارتفاعه ٩٠ متراً من الأساسات، و٦٠ متراً من صفر الوادي، وارتفاع المفيض ٥٣ متراً، والسعة التخزينية للسد ١٨٣ مليون متر مكعب، وارتفاع المنسوب الحالي ١٢.٧٥ متراً، وكمية التخزين حالياً ١٠.٥ مليون م٣، ويوجد بالسد نفقين؛ الأول نفق الأنبوب الرئيس، ويستخدم لمدّ المحطة بالمياه اللازمة، وقطر الأنبوب ٢٥٠٠ مم، ويتحكم في سريان المياه محبس ٢٥٠٠ مم من نوع الفراشة، ومحبس ١٥٠٠ مم من نوع البوابة.

والنفق الثاني للتخلص من المياه المتسربة بجسم السد، مركب به مجموعة من الأنابيب، قطر ٨ بوصات موزعة بجسم السد وعلى طول النفق، وتستخدم لتجميع المياه ثم تمر المياه بقناة من الخرسانة لأسفل أساسات السد على عمق ٩٠ متراً أسفل السد، وترفع مضختان المياه إلى المفيض ثم إلى حوض تخزين المحطة.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، خلال زيارته لمحافظة خليص على منتزه خليص الوطني.

وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في مناطق المملكة كافة، ومنها منتزه خليص بمساحة ١٨ مليون متر مربع.

وبحث "الغامدي" الطرق المناسبة لتأمين المياه للمنتزه، بحفر آبار ارتوازية، وتوجيه السيول أيام الأمطار؛ لري الغابات بالمنتزه.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
04:20 PM

"الغامدي" يتفقد سد "وادي خليص" لبحث ري المزارع القريبة

بالاستفادة من مياه الرجيع المعالَجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، على سد "وادي خليص"؛ للاطلاع على إمكانية الاستفادة من مياه الرجيع المعالجة من محطة التقنية بالسد في ري المزارع القريبة.

جاء ذلك برفقة مدير إدارة المياه في فرع الوزارة بمكة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي.

واطلع "الغامدي" على شرح تفصيلي من مدير مشروع السد المهندس إبراهيم أمين عمار، حول سد وادي خليص المرواني.

والسد من أنواع السدود الركامية، ويبلغ طوله ٥٧٠ متراً، وارتفاعه ٩٠ متراً من الأساسات، و٦٠ متراً من صفر الوادي، وارتفاع المفيض ٥٣ متراً، والسعة التخزينية للسد ١٨٣ مليون متر مكعب، وارتفاع المنسوب الحالي ١٢.٧٥ متراً، وكمية التخزين حالياً ١٠.٥ مليون م٣، ويوجد بالسد نفقين؛ الأول نفق الأنبوب الرئيس، ويستخدم لمدّ المحطة بالمياه اللازمة، وقطر الأنبوب ٢٥٠٠ مم، ويتحكم في سريان المياه محبس ٢٥٠٠ مم من نوع الفراشة، ومحبس ١٥٠٠ مم من نوع البوابة.

والنفق الثاني للتخلص من المياه المتسربة بجسم السد، مركب به مجموعة من الأنابيب، قطر ٨ بوصات موزعة بجسم السد وعلى طول النفق، وتستخدم لتجميع المياه ثم تمر المياه بقناة من الخرسانة لأسفل أساسات السد على عمق ٩٠ متراً أسفل السد، وترفع مضختان المياه إلى المفيض ثم إلى حوض تخزين المحطة.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، خلال زيارته لمحافظة خليص على منتزه خليص الوطني.

وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في مناطق المملكة كافة، ومنها منتزه خليص بمساحة ١٨ مليون متر مربع.

وبحث "الغامدي" الطرق المناسبة لتأمين المياه للمنتزه، بحفر آبار ارتوازية، وتوجيه السيول أيام الأمطار؛ لري الغابات بالمنتزه.

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