تفاعلاً مع "سبق".. بلدية العارضة تنهي كابوس ثعبان مجمع الجوة

بدأت في إزالة الأشجار حوله بعد أن شكلت ملجأ للزواحف السامة

باشرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم إزالة الأشجار حول مجمع الجوة التعليمي بعد رصد ثعبان يتخفى فيها، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: ثعبان هارب يهدِّد طالبات بـ"العارضة" وفيديو يكشف الخطر.

وقال "المحزري " إن الغطاء النباتي ينتشر في المحافظة بشكل كبير جدا وعلى مساحات شاسعة نتيجة لطبيعة الأرض وأيضًا الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة الفترة الماضية والتي زادت من كثافتها حتى وسط القرى والتجمعات السكانية بما فيها المدارس.

موضحًا أنها تعتبر ملجأً مناسبًا للزواحف بشكل عام محذرًا السكان ولاسيما الأطفال منهم بالابتعاد عن الأماكن المتوقع تواجدها فيها واستخدام الطرق المناسبة للتعامل معها، مشيرًا ان هناك ثعابين شديدة السمية وقاتلة ويجب الحرص منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن هناك تعاونًا بين تعليم جازان وأمانة المنطقة عبر بلديات المحافظات لمتابعة مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، خاصة عندما تكون الأشجار المحيطة بأسوار المدرسة من الخارج واقعة في أراضي المواطنين؛ إذ يتم التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.