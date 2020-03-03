النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. بلدية العارضة تنهي كابوس ثعبان مجمع الجوة

بدأت في إزالة الأشجار حوله بعد أن شكلت ملجأ للزواحف السامة

باشرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم إزالة الأشجار حول مجمع الجوة التعليمي بعد رصد ثعبان يتخفى فيها، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: ثعبان هارب يهدِّد طالبات بـ"العارضة" وفيديو يكشف الخطر.

وقال "المحزري " إن الغطاء النباتي ينتشر في المحافظة بشكل كبير جدا وعلى مساحات شاسعة نتيجة لطبيعة الأرض وأيضًا الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة الفترة الماضية والتي زادت من كثافتها حتى وسط القرى والتجمعات السكانية بما فيها المدارس.

موضحًا أنها تعتبر ملجأً مناسبًا للزواحف بشكل عام محذرًا السكان ولاسيما الأطفال منهم بالابتعاد عن الأماكن المتوقع تواجدها فيها واستخدام الطرق المناسبة للتعامل معها، مشيرًا ان هناك ثعابين شديدة السمية وقاتلة ويجب الحرص منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن هناك تعاونًا بين تعليم جازان وأمانة المنطقة عبر بلديات المحافظات لمتابعة مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، خاصة عندما تكون الأشجار المحيطة بأسوار المدرسة من الخارج واقعة في أراضي المواطنين؛ إذ يتم التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

بلدية محافظة العارضة منطقة جازان مجمع الجوة التعليمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. بلدية العارضة تنهي كابوس ثعبان مجمع الجوة
سبق

باشرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم إزالة الأشجار حول مجمع الجوة التعليمي بعد رصد ثعبان يتخفى فيها، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: ثعبان هارب يهدِّد طالبات بـ"العارضة" وفيديو يكشف الخطر.

وقال "المحزري " إن الغطاء النباتي ينتشر في المحافظة بشكل كبير جدا وعلى مساحات شاسعة نتيجة لطبيعة الأرض وأيضًا الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة الفترة الماضية والتي زادت من كثافتها حتى وسط القرى والتجمعات السكانية بما فيها المدارس.

موضحًا أنها تعتبر ملجأً مناسبًا للزواحف بشكل عام محذرًا السكان ولاسيما الأطفال منهم بالابتعاد عن الأماكن المتوقع تواجدها فيها واستخدام الطرق المناسبة للتعامل معها، مشيرًا ان هناك ثعابين شديدة السمية وقاتلة ويجب الحرص منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن هناك تعاونًا بين تعليم جازان وأمانة المنطقة عبر بلديات المحافظات لمتابعة مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، خاصة عندما تكون الأشجار المحيطة بأسوار المدرسة من الخارج واقعة في أراضي المواطنين؛ إذ يتم التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:07 PM

تفاعلاً مع "سبق".. بلدية العارضة تنهي كابوس ثعبان مجمع الجوة

بدأت في إزالة الأشجار حوله بعد أن شكلت ملجأ للزواحف السامة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
3
4,760

باشرت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان اليوم إزالة الأشجار حول مجمع الجوة التعليمي بعد رصد ثعبان يتخفى فيها، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي ورئيس المجلس البلدي محمد ماطر المحزري، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" أمس تحت عنوان: ثعبان هارب يهدِّد طالبات بـ"العارضة" وفيديو يكشف الخطر.

وقال "المحزري " إن الغطاء النباتي ينتشر في المحافظة بشكل كبير جدا وعلى مساحات شاسعة نتيجة لطبيعة الأرض وأيضًا الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة الفترة الماضية والتي زادت من كثافتها حتى وسط القرى والتجمعات السكانية بما فيها المدارس.

موضحًا أنها تعتبر ملجأً مناسبًا للزواحف بشكل عام محذرًا السكان ولاسيما الأطفال منهم بالابتعاد عن الأماكن المتوقع تواجدها فيها واستخدام الطرق المناسبة للتعامل معها، مشيرًا ان هناك ثعابين شديدة السمية وقاتلة ويجب الحرص منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن هناك تعاونًا بين تعليم جازان وأمانة المنطقة عبر بلديات المحافظات لمتابعة مثل هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، خاصة عندما تكون الأشجار المحيطة بأسوار المدرسة من الخارج واقعة في أراضي المواطنين؛ إذ يتم التنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,902
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,104

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة