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مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" يوقع مذكرة تفاهم

لتقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة

وقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تحت إدارة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن"، مذكرة تفاهم مع كل من جمعية مودة وجمعية بنيان وجمعية أطفالنا، وذلك بهدف التعاون المشترك بنشر الوعي عن طريق تقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وكان في توقيع المذكرة: نوف بن سعيدان الأمين العام لجمعية مودة، وعفاف المهيدب عضو مجلس الإدارة بجمعية بنيان، وعبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة لجمعية أطفالنا، ويوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ونورة العصيمي مديرة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن".

وتشمل هذه المذكرة عدة مجالات للتعاون، تتضمن برامج التربية الوالدية والتنمية الأسرية وباقات الطفل، إلى جانب مجموعات الدعم، وقد تم توقيع هذه المذكرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وجاءت هذه المذكرة في ختام برنامج أمسيات "شدن"، للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، المقامة من قبل مركز تنمية الأسرة والطفل "شدن"، وقد امتدت هذه الأمسيات على مدار أسبوع الصحة النفسية وتضمنت 6 أمسيات مع مجموعة من نخبة المختصين في الصحة النفسية، وتنقلت العناوين بين الصحة النفسية للفرد والأسرة والطفل.

ويهدف مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى تحقيق التعاون التكاملي، وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج تدريبية ومشاريع تنموية في مجالات عدة.

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مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" يوقع مذكرة تفاهم
سبق

وقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تحت إدارة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن"، مذكرة تفاهم مع كل من جمعية مودة وجمعية بنيان وجمعية أطفالنا، وذلك بهدف التعاون المشترك بنشر الوعي عن طريق تقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وكان في توقيع المذكرة: نوف بن سعيدان الأمين العام لجمعية مودة، وعفاف المهيدب عضو مجلس الإدارة بجمعية بنيان، وعبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة لجمعية أطفالنا، ويوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ونورة العصيمي مديرة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن".

وتشمل هذه المذكرة عدة مجالات للتعاون، تتضمن برامج التربية الوالدية والتنمية الأسرية وباقات الطفل، إلى جانب مجموعات الدعم، وقد تم توقيع هذه المذكرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وجاءت هذه المذكرة في ختام برنامج أمسيات "شدن"، للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، المقامة من قبل مركز تنمية الأسرة والطفل "شدن"، وقد امتدت هذه الأمسيات على مدار أسبوع الصحة النفسية وتضمنت 6 أمسيات مع مجموعة من نخبة المختصين في الصحة النفسية، وتنقلت العناوين بين الصحة النفسية للفرد والأسرة والطفل.

ويهدف مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى تحقيق التعاون التكاملي، وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج تدريبية ومشاريع تنموية في مجالات عدة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:18 PM

مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن" يوقع مذكرة تفاهم

لتقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تحت إدارة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن"، مذكرة تفاهم مع كل من جمعية مودة وجمعية بنيان وجمعية أطفالنا، وذلك بهدف التعاون المشترك بنشر الوعي عن طريق تقديم الدورات التدريبية وتنفيذ برامج مستدامة تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وكان في توقيع المذكرة: نوف بن سعيدان الأمين العام لجمعية مودة، وعفاف المهيدب عضو مجلس الإدارة بجمعية بنيان، وعبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة لجمعية أطفالنا، ويوسف الحزيم أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ونورة العصيمي مديرة مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل "شدن".

وتشمل هذه المذكرة عدة مجالات للتعاون، تتضمن برامج التربية الوالدية والتنمية الأسرية وباقات الطفل، إلى جانب مجموعات الدعم، وقد تم توقيع هذه المذكرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

وجاءت هذه المذكرة في ختام برنامج أمسيات "شدن"، للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، المقامة من قبل مركز تنمية الأسرة والطفل "شدن"، وقد امتدت هذه الأمسيات على مدار أسبوع الصحة النفسية وتضمنت 6 أمسيات مع مجموعة من نخبة المختصين في الصحة النفسية، وتنقلت العناوين بين الصحة النفسية للفرد والأسرة والطفل.

ويهدف مركز العنود لتنمية الأسرة والطفل من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى تحقيق التعاون التكاملي، وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج تدريبية ومشاريع تنموية في مجالات عدة.

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