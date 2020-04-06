الجوف.. "بلدية صوير" تبدأ حملة تعقيم عدد من المواقع الحيوية والصرافات

ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا والحد من انتشاره

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بإطلاق مبادرة (#صراف_آمن)، قامت بلدية صوير، بمتابعةٍ من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان ورئيس بلدية صوير المهندس تركي السلامة، بأعمال تعقيم وتطهير لعدد من الأماكن والمواقع الحيوية.

وشملت هذه الأعمال التي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وبمشاركة مع مستشفى صوير العام: أعمال التنظيف والتعقيم والتطهير للمداخل الرئيسية والمرافق الحيوية والساحات والصرافات الآلية، ‏وكذلك مضاعفة الجهود لعملية تطهير الشوارع الرئيسية والأرصفة والميادين والأسواق، وكامل المحيط الداخلي والخارجي للمستشفى العام بصوير؛ تطبيقًا لمبادرة (القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا)، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.