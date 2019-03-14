"الصحة": إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

حددت أسماء الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك

أعلنت "الصحة" أن كل مسافر قدِم إلى المملكة من تاريخ 13 مارس 2020 وما بعده، فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي، وسيتم منحه إجازة مَرَضية تعادل مدة حجره.

وحددت "الصحة" دولاً أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي لكل من قدِم منها، وسيتم إعطاء القادمين منها إجازات طبية بتواريخ معينة، حيث حددت الصحة أسماء هذه الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر"، وذلك على النحو التالي:

٢٨ فبراير وما بعده للقادمين من: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، سنغافوره، مصر، العراق، لبنان، سوريا، إيران.

٨ مارس وما بعده للقادمين من: فرنسا، إسبانيا، إندونيسيا، سوسرا، ألمانيا.

١١ مارس وما بعده للقادمين من: المملكة المتحدة، النمسا، الدنمارك، أمريكا، هولندا، النرويج، السويد.

وأشارت الوزارة إلى أن بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق "صحتي"، من خلال الرابط: http://onelink.to/yjc3nj موضحة أنه يتم الدخول على تطبيق "صحتي"، والنقر على خيار الإجازات المَرَضية، حيث تستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من "مدتها، المنشأة الصحية الذي تم فيه الكشف واسم الطبيب... إلخ"، وبعدها يتم النقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة، واختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة واستعراض الإجازة وطباعتها.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، واستمراراً للتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها؛ حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه بإذن الله .

وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.