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المغرب تسجل 8995 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 8995 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 606871 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 552983 حالة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 8995 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 8995 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 606871 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 552983 حالة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:56 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:26 PM

المغرب تسجل 8995 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 8995 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 606871 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 552983 حالة.

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