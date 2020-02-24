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تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأخصائي المعتمد للائحة الموارد البشرية

المتدربون يمثلون  16 جهة حكومية وتجاوزوا الاختبارات الخاصة بكفاءة

رعى وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم, حفل تخريج 22 متدرباً ومتدربة من برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في دفعته الأولى الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر الإدارة العامة بالرياض.

ويمثل المتدربون 16 جهة حكومية ملتحقة بالبرنامج أتمّوا مرحلة التدريب وتجاوزوا بكفاءة الاختبارات الخاصة بالبرنامج، ليتمّ منحهم شهادة الاعتماد لتطبيق اللائحة لمدة 5 سنوات.

وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد إقرار اللائحة في سبيل دعم تمكين الجهات الحكومية والتحول من إدارات شؤون الموظفين التقليدية إلى أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة التي تراعي الاستثمار في رأس المال البشري.

ويُعدّ برنامج الأخصائي المعتمد واحداً منها, كما يسعى لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع كفاءتهم، للإلمام باللائحة وضمان تمكن أخصائي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام بمضامين اللائحة، وتحقيق الكفاءة المنشودة في التطبيق لمرحلة التمكين، مع رفع قدرات موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها، ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويحتوي مسار برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على ست دورات تشمل جميع أبواب اللائحة، كشغل الوظائف، وتطوير الموارد البشرية، والإجازات، وبيئة العمل، وإدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة.

وزير الخدمة المدنية برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأخصائي المعتمد للائحة الموارد البشرية
سبق

رعى وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم, حفل تخريج 22 متدرباً ومتدربة من برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في دفعته الأولى الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر الإدارة العامة بالرياض.

ويمثل المتدربون 16 جهة حكومية ملتحقة بالبرنامج أتمّوا مرحلة التدريب وتجاوزوا بكفاءة الاختبارات الخاصة بالبرنامج، ليتمّ منحهم شهادة الاعتماد لتطبيق اللائحة لمدة 5 سنوات.

وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد إقرار اللائحة في سبيل دعم تمكين الجهات الحكومية والتحول من إدارات شؤون الموظفين التقليدية إلى أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة التي تراعي الاستثمار في رأس المال البشري.

ويُعدّ برنامج الأخصائي المعتمد واحداً منها, كما يسعى لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع كفاءتهم، للإلمام باللائحة وضمان تمكن أخصائي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام بمضامين اللائحة، وتحقيق الكفاءة المنشودة في التطبيق لمرحلة التمكين، مع رفع قدرات موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها، ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويحتوي مسار برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على ست دورات تشمل جميع أبواب اللائحة، كشغل الوظائف، وتطوير الموارد البشرية، والإجازات، وبيئة العمل، وإدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
06:05 PM

تخريج الدفعة الأولى من برنامج الأخصائي المعتمد للائحة الموارد البشرية

المتدربون يمثلون  16 جهة حكومية وتجاوزوا الاختبارات الخاصة بكفاءة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم, حفل تخريج 22 متدرباً ومتدربة من برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في دفعته الأولى الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر الإدارة العامة بالرياض.

ويمثل المتدربون 16 جهة حكومية ملتحقة بالبرنامج أتمّوا مرحلة التدريب وتجاوزوا بكفاءة الاختبارات الخاصة بالبرنامج، ليتمّ منحهم شهادة الاعتماد لتطبيق اللائحة لمدة 5 سنوات.

وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد إقرار اللائحة في سبيل دعم تمكين الجهات الحكومية والتحول من إدارات شؤون الموظفين التقليدية إلى أحدث ممارسات الموارد البشرية الحديثة التي تراعي الاستثمار في رأس المال البشري.

ويُعدّ برنامج الأخصائي المعتمد واحداً منها, كما يسعى لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع كفاءتهم، للإلمام باللائحة وضمان تمكن أخصائي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام بمضامين اللائحة، وتحقيق الكفاءة المنشودة في التطبيق لمرحلة التمكين، مع رفع قدرات موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها، ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويحتوي مسار برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على ست دورات تشمل جميع أبواب اللائحة، كشغل الوظائف، وتطوير الموارد البشرية، والإجازات، وبيئة العمل، وإدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة.

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