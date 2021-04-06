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رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار

اعتبرت أن العقوبات ستؤدي إلى حرب أهلية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار.

واعتبرت أنّ "أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق في البلد الآسيوي المضطرب"

وفقاً لـ "فرانس 24".

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية: "إنّ المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات بورما الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية، وأنّ هذه السياسات ستدفع الميانمارين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".

وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر.

وأعلنت عشر حركات متمردة الأحد الماضي دعمها للعصيان المدني، دون أن تخرق حتى الآن وقف إطلاق النار.

وحذّرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر من وجود تهديد غير مسبوق بنشوب حرب أهلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار
سبق

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار.

واعتبرت أنّ "أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق في البلد الآسيوي المضطرب"

وفقاً لـ "فرانس 24".

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية: "إنّ المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات بورما الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية، وأنّ هذه السياسات ستدفع الميانمارين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".

وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر.

وأعلنت عشر حركات متمردة الأحد الماضي دعمها للعصيان المدني، دون أن تخرق حتى الآن وقف إطلاق النار.

وحذّرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر من وجود تهديد غير مسبوق بنشوب حرب أهلية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
04:42 PM

رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار

اعتبرت أن العقوبات ستؤدي إلى حرب أهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار.

واعتبرت أنّ "أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق في البلد الآسيوي المضطرب"

وفقاً لـ "فرانس 24".

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية: "إنّ المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات بورما الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية، وأنّ هذه السياسات ستدفع الميانمارين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".

وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر.

وأعلنت عشر حركات متمردة الأحد الماضي دعمها للعصيان المدني، دون أن تخرق حتى الآن وقف إطلاق النار.

وحذّرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر من وجود تهديد غير مسبوق بنشوب حرب أهلية.

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