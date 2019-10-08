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"بعد فوات الأوان".. "ناسا" ترصد كويكبًا يقترب من الأرض

يسافر بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة وعرضه 16 متراً

كشفت "ناسا" أنها رصدت وجود كويكب يتحرك باتجاه الأرض قبل ثلاثة أيام فقط من تحقيقه اقترابًا مثيرًا من كوكبنا صباح يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم الثلاثاء عن صحيفة "ذي صن"، يسافر الكويكب 2019 TW1 بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة تقريبًا (42 ألف كم/الساعة)، ويُقدّر عرضه بنحو 15.85 مترًا.

وقالت الصحيفة: لحسن الحظ، فإن الكويكب يمر قرب الأرض على مسافة نحو 565 ألف كم.

وأضافت: ما يثير القلق أن مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، رصد الصخرة الفضائية لأول مرة في 5 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام فقط من اقترابها من كوكبنا.

وتعتقد وكالة الفضاء الأمريكية أن الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، التي تراقبها حاليًا، لا تتواجد في مسار تصادمي مع كوكبنا.

وتقول إنه من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض، في أي وقت خلال مئات السنوات القادمة.

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"بعد فوات الأوان".. "ناسا" ترصد كويكبًا يقترب من الأرض
سبق

كشفت "ناسا" أنها رصدت وجود كويكب يتحرك باتجاه الأرض قبل ثلاثة أيام فقط من تحقيقه اقترابًا مثيرًا من كوكبنا صباح يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم الثلاثاء عن صحيفة "ذي صن"، يسافر الكويكب 2019 TW1 بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة تقريبًا (42 ألف كم/الساعة)، ويُقدّر عرضه بنحو 15.85 مترًا.

وقالت الصحيفة: لحسن الحظ، فإن الكويكب يمر قرب الأرض على مسافة نحو 565 ألف كم.

وأضافت: ما يثير القلق أن مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، رصد الصخرة الفضائية لأول مرة في 5 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام فقط من اقترابها من كوكبنا.

وتعتقد وكالة الفضاء الأمريكية أن الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، التي تراقبها حاليًا، لا تتواجد في مسار تصادمي مع كوكبنا.

وتقول إنه من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض، في أي وقت خلال مئات السنوات القادمة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
03:51 PM

"بعد فوات الأوان".. "ناسا" ترصد كويكبًا يقترب من الأرض

يسافر بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة وعرضه 16 متراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت "ناسا" أنها رصدت وجود كويكب يتحرك باتجاه الأرض قبل ثلاثة أيام فقط من تحقيقه اقترابًا مثيرًا من كوكبنا صباح يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم الثلاثاء عن صحيفة "ذي صن"، يسافر الكويكب 2019 TW1 بسرعة بلغت 26 ألف ميل في الساعة تقريبًا (42 ألف كم/الساعة)، ويُقدّر عرضه بنحو 15.85 مترًا.

وقالت الصحيفة: لحسن الحظ، فإن الكويكب يمر قرب الأرض على مسافة نحو 565 ألف كم.

وأضافت: ما يثير القلق أن مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، رصد الصخرة الفضائية لأول مرة في 5 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام فقط من اقترابها من كوكبنا.

وتعتقد وكالة الفضاء الأمريكية أن الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، التي تراقبها حاليًا، لا تتواجد في مسار تصادمي مع كوكبنا.

وتقول إنه من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض، في أي وقت خلال مئات السنوات القادمة.

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