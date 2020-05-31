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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 مايو 2020، تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 85261 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (23) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 503 حالة .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 مايو 2020، تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 85261 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (23) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 503 حالة .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:26 PM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:52 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
37,489

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 مايو 2020، تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 85261 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (23) حالات وفيات جديدة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة 503 حالة .

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