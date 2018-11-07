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مكة.. حملة مكثفة على "الطندباوي"تتلف 600 كيلو أغذية فاسدة

نفذتها بلدية أجياد وضبطت 12 مجهولاً للهوية وسلمتهم للجهات المختصة

داهمت بلدية أجياد الفرعية بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة عدة مواقع بحي الطندباوي، ونتج عنها مصادرة وإتلاف 345 كيلو خضار وفواكه وإتلاف 263 كيلو لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إتلاف 12 مبسطاً عشوائياً، والقبض على عدد 12 مجهول الهوية وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم رفع عدد 13 سيارة خربة وهياكل من داخل وخارج الحي.
وجاءت الحملة برئاسة مدير إدارة الخدمات محمد باخشوين، والذي أوضح أن البلدية تسعى إلى رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار بتكثيف الجولات اليومية والتعاون مع جميع الجهات الأمنية والحكومية لتحقيق المصلحة العامة لسكان وزوار مكة المكرمة.
ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي لـ"سبق" قائلاً: إن الفرق الميدانية في قسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة وقسم الأسواق بالبلدية قامت بحملة مكثفة ومشتركة مع الجهات الأمنية على عدد من المواقع في حي الطندباوي، وتم إتلاف 608 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم ضبط 12 مخالفاً لأنظمة الإقامة تم تسليمهم للجهات الأمنية، فيما جرت مصادرة وإتلاف 12 مبسطاً عشوائياً من خلالها العديد من المحلات المخالفة.
وأكد أن الفرق تقوم بجولات مستمرة للقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة والتأكد من سلامة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتزامها بالاشتراطات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. حملة مكثفة على "الطندباوي"تتلف 600 كيلو أغذية فاسدة
سبق

داهمت بلدية أجياد الفرعية بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة عدة مواقع بحي الطندباوي، ونتج عنها مصادرة وإتلاف 345 كيلو خضار وفواكه وإتلاف 263 كيلو لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إتلاف 12 مبسطاً عشوائياً، والقبض على عدد 12 مجهول الهوية وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم رفع عدد 13 سيارة خربة وهياكل من داخل وخارج الحي.
وجاءت الحملة برئاسة مدير إدارة الخدمات محمد باخشوين، والذي أوضح أن البلدية تسعى إلى رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار بتكثيف الجولات اليومية والتعاون مع جميع الجهات الأمنية والحكومية لتحقيق المصلحة العامة لسكان وزوار مكة المكرمة.
ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي لـ"سبق" قائلاً: إن الفرق الميدانية في قسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة وقسم الأسواق بالبلدية قامت بحملة مكثفة ومشتركة مع الجهات الأمنية على عدد من المواقع في حي الطندباوي، وتم إتلاف 608 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم ضبط 12 مخالفاً لأنظمة الإقامة تم تسليمهم للجهات الأمنية، فيما جرت مصادرة وإتلاف 12 مبسطاً عشوائياً من خلالها العديد من المحلات المخالفة.
وأكد أن الفرق تقوم بجولات مستمرة للقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة والتأكد من سلامة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتزامها بالاشتراطات الصحية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:58 PM

مكة.. حملة مكثفة على "الطندباوي"تتلف 600 كيلو أغذية فاسدة

نفذتها بلدية أجياد وضبطت 12 مجهولاً للهوية وسلمتهم للجهات المختصة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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داهمت بلدية أجياد الفرعية بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة عدة مواقع بحي الطندباوي، ونتج عنها مصادرة وإتلاف 345 كيلو خضار وفواكه وإتلاف 263 كيلو لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إتلاف 12 مبسطاً عشوائياً، والقبض على عدد 12 مجهول الهوية وتسليمهم للجهات المختصة، كما تم رفع عدد 13 سيارة خربة وهياكل من داخل وخارج الحي.
وجاءت الحملة برئاسة مدير إدارة الخدمات محمد باخشوين، والذي أوضح أن البلدية تسعى إلى رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار بتكثيف الجولات اليومية والتعاون مع جميع الجهات الأمنية والحكومية لتحقيق المصلحة العامة لسكان وزوار مكة المكرمة.
ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي لـ"سبق" قائلاً: إن الفرق الميدانية في قسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة وقسم الأسواق بالبلدية قامت بحملة مكثفة ومشتركة مع الجهات الأمنية على عدد من المواقع في حي الطندباوي، وتم إتلاف 608 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم ضبط 12 مخالفاً لأنظمة الإقامة تم تسليمهم للجهات الأمنية، فيما جرت مصادرة وإتلاف 12 مبسطاً عشوائياً من خلالها العديد من المحلات المخالفة.
وأكد أن الفرق تقوم بجولات مستمرة للقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة والتأكد من سلامة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتزامها بالاشتراطات الصحية.

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