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"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة

استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:53 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:41 PM

"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة

استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
12,417

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

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