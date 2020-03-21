نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة عبدالله الراجحي سبق 2020-03-21 نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 07:53 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 09:41 PM

"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا





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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.