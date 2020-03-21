نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.
"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة
استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد
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"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارةعبدالله الراجحي سبق 2020-03-21
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:53 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:41 PM
"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة
استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.
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