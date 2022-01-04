"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 50

التحقق متاح من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة 50 (شهر يناير 2022).

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية. https://ca.gov.sa

وأمس أعلن البرنامج، أنه نفذ 5.5 مليون عملية تشغيلية في عام 2021م، على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح مدير عام التواصل عبدالله الهاجري، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2021م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 13 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 15 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 250 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 366 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.