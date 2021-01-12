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وفاة طفل يحوّل حفل زفاف في "عارضة جازان" لمأتم

بعد تعرضه لحادث دهس أمام القاعة

‏‫تحول حفل زفاف في محافظة العارضة شرق منطقة جازان مساء أمس الاثنين، إلى مأتم بعد وفاة طفل دهسًا تحت عجلات مركبة أمام القاعة.

وفي التفاصيل، تفاجأ الحضور بأصوات تتعالى حول تعرض طفل من أسرة العروس لحادث دهس أمام القاعة بحي بطحان غرب المحافظة، حيث هرعوا إلى الموقع لإنقاذه وذلك بنقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة لتتحول مراسم الزواج من أفراح إلى أحزان.

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وفاة طفل يحوّل حفل زفاف في "عارضة جازان" لمأتم
سبق

‏‫تحول حفل زفاف في محافظة العارضة شرق منطقة جازان مساء أمس الاثنين، إلى مأتم بعد وفاة طفل دهسًا تحت عجلات مركبة أمام القاعة.

وفي التفاصيل، تفاجأ الحضور بأصوات تتعالى حول تعرض طفل من أسرة العروس لحادث دهس أمام القاعة بحي بطحان غرب المحافظة، حيث هرعوا إلى الموقع لإنقاذه وذلك بنقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة لتتحول مراسم الزواج من أفراح إلى أحزان.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:29 PM

وفاة طفل يحوّل حفل زفاف في "عارضة جازان" لمأتم

بعد تعرضه لحادث دهس أمام القاعة

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قاسم الخبراني - جازان
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3,220

‏‫تحول حفل زفاف في محافظة العارضة شرق منطقة جازان مساء أمس الاثنين، إلى مأتم بعد وفاة طفل دهسًا تحت عجلات مركبة أمام القاعة.

وفي التفاصيل، تفاجأ الحضور بأصوات تتعالى حول تعرض طفل من أسرة العروس لحادث دهس أمام القاعة بحي بطحان غرب المحافظة، حيث هرعوا إلى الموقع لإنقاذه وذلك بنقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة لتتحول مراسم الزواج من أفراح إلى أحزان.

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