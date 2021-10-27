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المملكة تستضيف النسخة الثانية للمهرجان الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة" 2021

يستمر لمدة 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية وفعاليات منوعة

تنطلق اليوم، حملة التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021"، الذي يقام خلال الفترة من 20- 27 نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، إضافة إلى الأولمبياد الخاص.

وتهدف الحملة العالمية التي تستضيفها المملكة، إلى التأكيد على أهمية حفاظ الشباب على الصحة والنشاط، ومضاعفة دول العالم لجهودها أمام التحديات المستقبلية، عبر التشجيع على اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الجسم والعيش وفق الوسائل الصحية السليمة وممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "نفخر باستضافة هذا المهرجان الافتراضي الدولي الكبير؛ حيث تفتح المملكة أبوابها مجددًا في الاستضافات المميزة عبر المساهمة في ترابط العالم أجمع وتحسين نمط الحياة لفئة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، والأولمبياد الخاص؛ حيث أصبح الحفاظ على الصحة والنشاط أكثر أهمية للإنسان من أي وقت مضى؛ حيث نتحد جميعًا من أجل مستقبل مميز لهم".

جدير بالذكر أن هذا الحدث الذي سيستمر على مدى أسبوع كامل بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية سيشهد خلال فعالياته العديدة، الاحتفال بيوم الطفل العالمي للأمم المتحدة بمشاركة شباب من مختلف القارات، في أنشطة (الماكس فيت- الأيرون فيت- المواهب- وتحدي IPC الشامل- تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص)، من خلال طرق تنظيمية مميزة تسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي العالمي الكبير.

ويشمل المهرجان العديد من الجوانب؛ كالتعليم الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في المهرجان، مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية.

ويشمل حفل الافتتاح والختام الافتراضي مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم ومن المدن المستضيفة للأولمبياد الذين توحدهم الرياضة نحو المستقبل.

ويمكن التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي عبر:

https://riyadh2021.unitedthroughsports.com/en/registration

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستضيف النسخة الثانية للمهرجان الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة" 2021
سبق

تنطلق اليوم، حملة التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021"، الذي يقام خلال الفترة من 20- 27 نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، إضافة إلى الأولمبياد الخاص.

وتهدف الحملة العالمية التي تستضيفها المملكة، إلى التأكيد على أهمية حفاظ الشباب على الصحة والنشاط، ومضاعفة دول العالم لجهودها أمام التحديات المستقبلية، عبر التشجيع على اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الجسم والعيش وفق الوسائل الصحية السليمة وممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "نفخر باستضافة هذا المهرجان الافتراضي الدولي الكبير؛ حيث تفتح المملكة أبوابها مجددًا في الاستضافات المميزة عبر المساهمة في ترابط العالم أجمع وتحسين نمط الحياة لفئة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، والأولمبياد الخاص؛ حيث أصبح الحفاظ على الصحة والنشاط أكثر أهمية للإنسان من أي وقت مضى؛ حيث نتحد جميعًا من أجل مستقبل مميز لهم".

جدير بالذكر أن هذا الحدث الذي سيستمر على مدى أسبوع كامل بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية سيشهد خلال فعالياته العديدة، الاحتفال بيوم الطفل العالمي للأمم المتحدة بمشاركة شباب من مختلف القارات، في أنشطة (الماكس فيت- الأيرون فيت- المواهب- وتحدي IPC الشامل- تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص)، من خلال طرق تنظيمية مميزة تسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي العالمي الكبير.

ويشمل المهرجان العديد من الجوانب؛ كالتعليم الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في المهرجان، مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية.

ويشمل حفل الافتتاح والختام الافتراضي مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم ومن المدن المستضيفة للأولمبياد الذين توحدهم الرياضة نحو المستقبل.

ويمكن التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي عبر:

https://riyadh2021.unitedthroughsports.com/en/registration

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:48 AM

المملكة تستضيف النسخة الثانية للمهرجان الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة" 2021

يستمر لمدة 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية وفعاليات منوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم، حملة التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي "متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021"، الذي يقام خلال الفترة من 20- 27 نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، إضافة إلى الأولمبياد الخاص.

وتهدف الحملة العالمية التي تستضيفها المملكة، إلى التأكيد على أهمية حفاظ الشباب على الصحة والنشاط، ومضاعفة دول العالم لجهودها أمام التحديات المستقبلية، عبر التشجيع على اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الجسم والعيش وفق الوسائل الصحية السليمة وممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "نفخر باستضافة هذا المهرجان الافتراضي الدولي الكبير؛ حيث تفتح المملكة أبوابها مجددًا في الاستضافات المميزة عبر المساهمة في ترابط العالم أجمع وتحسين نمط الحياة لفئة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، والأولمبياد الخاص؛ حيث أصبح الحفاظ على الصحة والنشاط أكثر أهمية للإنسان من أي وقت مضى؛ حيث نتحد جميعًا من أجل مستقبل مميز لهم".

جدير بالذكر أن هذا الحدث الذي سيستمر على مدى أسبوع كامل بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية سيشهد خلال فعالياته العديدة، الاحتفال بيوم الطفل العالمي للأمم المتحدة بمشاركة شباب من مختلف القارات، في أنشطة (الماكس فيت- الأيرون فيت- المواهب- وتحدي IPC الشامل- تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص)، من خلال طرق تنظيمية مميزة تسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي العالمي الكبير.

ويشمل المهرجان العديد من الجوانب؛ كالتعليم الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في المهرجان، مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية.

ويشمل حفل الافتتاح والختام الافتراضي مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم ومن المدن المستضيفة للأولمبياد الذين توحدهم الرياضة نحو المستقبل.

ويمكن التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي عبر:

https://riyadh2021.unitedthroughsports.com/en/registration

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,709
201,250 سيارة ..

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11,801
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