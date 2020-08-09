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"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع

أوضحت أنها تقع على الشركة الناقلة

أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع
سبق

أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:02 PM

"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع

أوضحت أنها تقع على الشركة الناقلة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
477

أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".

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