وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".

أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع ذياب الشمري سبق 2020-08-09 أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه. وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 05:02 PM

"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع أوضحت أنها تقع على الشركة الناقلة





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أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".