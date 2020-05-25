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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

الرياض تسجل 453 متعافياً من كورونا اليوم.. وتتصدر

الدمام شهدت 275 حالة شفاء والإجمالي فيها 3111

سجلت الرياض، اليوم، 453 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9395 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 289 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8589 حالة.

وسجلت جدة اليوم 402 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7141 حالة، بينما شهدت المدينة المنورة التي احتلت المرتبة الرابعة، 279 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6774 حالة.

وفي الدمام، تم تسجيل 275 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3111 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تسجل 453 متعافياً من كورونا اليوم.. وتتصدر
سبق

سجلت الرياض، اليوم، 453 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9395 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 289 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8589 حالة.

وسجلت جدة اليوم 402 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7141 حالة، بينما شهدت المدينة المنورة التي احتلت المرتبة الرابعة، 279 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6774 حالة.

وفي الدمام، تم تسجيل 275 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3111 حالة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:46 PM

الرياض تسجل 453 متعافياً من كورونا اليوم.. وتتصدر

الدمام شهدت 275 حالة شفاء والإجمالي فيها 3111

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,883

سجلت الرياض، اليوم، 453 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9395 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 289 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8589 حالة.

وسجلت جدة اليوم 402 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7141 حالة، بينما شهدت المدينة المنورة التي احتلت المرتبة الرابعة، 279 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6774 حالة.

وفي الدمام، تم تسجيل 275 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3111 حالة.

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