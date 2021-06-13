جامعة الجوف: 1060 جلسة تعليمية و1249 متدربًا

وفق إحصائية "التعليم عن بُعد" خلال الأسابيع الأولى

نشرت جامعة الجوف إحصائية التعليم عن بُعد خلال المدة من تاريخ (31/5/2020 إلى 4/6/2020م)، كاشفة أن إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الفصول الافتراضية بلغ 1060 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 4253 ساعة.

وقالت الجامعة: وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 50755 مستخدماً، فيما بلغ عدد الحاضرين الفرديين 28463 مستخدماً.

وأشارت الإحصائية إلى أنّ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال تلك المدة بلغ 50592 عملية، فيما وصل عدد التقييمات في النظام 32242 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 1802 ملف، وعدد لوحات النقاش 9779 لوحة، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني 585 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام.

ونفذت جامعة الجوف سبعة برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وقال المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.إبراهيم العلي: العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، والبرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع.

وأضاف: البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر طوال الإجازة الصيفية.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين؛ إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9.