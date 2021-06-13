النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الجوف: 1060 جلسة تعليمية و1249 متدربًا

وفق إحصائية "التعليم عن بُعد" خلال الأسابيع الأولى

نشرت جامعة الجوف إحصائية التعليم عن بُعد خلال المدة من تاريخ (31/5/2020 إلى 4/6/2020م)، كاشفة أن إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الفصول الافتراضية بلغ 1060 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 4253 ساعة.

وقالت الجامعة: وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 50755 مستخدماً، فيما بلغ عدد الحاضرين الفرديين 28463 مستخدماً.

وأشارت الإحصائية إلى أنّ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال تلك المدة بلغ 50592 عملية، فيما وصل عدد التقييمات في النظام 32242 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 1802 ملف، وعدد لوحات النقاش 9779 لوحة، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني 585 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام.

ونفذت جامعة الجوف سبعة برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وقال المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.إبراهيم العلي: العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، والبرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع.

وأضاف: البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر طوال الإجازة الصيفية.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين؛ إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9.

جامعة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الجوف: 1060 جلسة تعليمية و1249 متدربًا
سبق

نشرت جامعة الجوف إحصائية التعليم عن بُعد خلال المدة من تاريخ (31/5/2020 إلى 4/6/2020م)، كاشفة أن إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الفصول الافتراضية بلغ 1060 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 4253 ساعة.

وقالت الجامعة: وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 50755 مستخدماً، فيما بلغ عدد الحاضرين الفرديين 28463 مستخدماً.

وأشارت الإحصائية إلى أنّ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال تلك المدة بلغ 50592 عملية، فيما وصل عدد التقييمات في النظام 32242 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 1802 ملف، وعدد لوحات النقاش 9779 لوحة، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني 585 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام.

ونفذت جامعة الجوف سبعة برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وقال المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.إبراهيم العلي: العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، والبرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع.

وأضاف: البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر طوال الإجازة الصيفية.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين؛ إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:37 PM

جامعة الجوف: 1060 جلسة تعليمية و1249 متدربًا

وفق إحصائية "التعليم عن بُعد" خلال الأسابيع الأولى

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
228

نشرت جامعة الجوف إحصائية التعليم عن بُعد خلال المدة من تاريخ (31/5/2020 إلى 4/6/2020م)، كاشفة أن إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الفصول الافتراضية بلغ 1060 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 4253 ساعة.

وقالت الجامعة: وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 50755 مستخدماً، فيما بلغ عدد الحاضرين الفرديين 28463 مستخدماً.

وأشارت الإحصائية إلى أنّ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال تلك المدة بلغ 50592 عملية، فيما وصل عدد التقييمات في النظام 32242 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 1802 ملف، وعدد لوحات النقاش 9779 لوحة، كما بلغ عدد طلبات الدعم الفني 585 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام.

ونفذت جامعة الجوف سبعة برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وقال المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.إبراهيم العلي: العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، والبرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع.

وأضاف: البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر طوال الإجازة الصيفية.

ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .

ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين؛ إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏https://bit.ly/2O3TEN9.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة