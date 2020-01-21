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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 8445.33 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 24.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 8445.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة، ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: (اليمامة للحديد، ميدغلف للتأمين، ولاء، المستشفى السعودي الألماني، الخليج للتدريب) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (سيسكو، شاكر، الحكير، ملكية ريت، عطاء) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: (دار الأركان، أرامكو السعودية، التعمير، الإنماء، كيمانول) هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: (أرامكو السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، سابك) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 108.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 8445.33 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 24.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 8445.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة، ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: (اليمامة للحديد، ميدغلف للتأمين، ولاء، المستشفى السعودي الألماني، الخليج للتدريب) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (سيسكو، شاكر، الحكير، ملكية ريت، عطاء) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: (دار الأركان، أرامكو السعودية، التعمير، الإنماء، كيمانول) هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: (أرامكو السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، سابك) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 108.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:08 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 8445.33 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 24.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 8445.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة، ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: (اليمامة للحديد، ميدغلف للتأمين، ولاء، المستشفى السعودي الألماني، الخليج للتدريب) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (سيسكو، شاكر، الحكير، ملكية ريت، عطاء) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: (دار الأركان، أرامكو السعودية، التعمير، الإنماء، كيمانول) هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: (أرامكو السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، سابك) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 108.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.

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