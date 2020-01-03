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بعد مقتل "سليماني".. "تل أبيب": استدعاء القادة العسكريين والأمنيين و"نتنياهو" يقطع زيارته لليونان

تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على الحادث

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يعتزم قطع زيارته إلى اليونان عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقالت المصادر إن نتنياهو استعجل موعد عودته إلى البلاد من اليونان، مضيفة أنه وجه تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على مقتل سليماني.

من ناحية أخرى، استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب يوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
لكن راديو الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى في ظل مخاوف من أن تنفذ إيران ضربة عبر حلفائها في المنطقة، مثل جماعة حزب الله اللبنانية على شمال إسرائيل أو عبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى اليونان

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد مقتل "سليماني".. "تل أبيب": استدعاء القادة العسكريين والأمنيين و"نتنياهو" يقطع زيارته لليونان
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يعتزم قطع زيارته إلى اليونان عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقالت المصادر إن نتنياهو استعجل موعد عودته إلى البلاد من اليونان، مضيفة أنه وجه تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على مقتل سليماني.

من ناحية أخرى، استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب يوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
لكن راديو الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى في ظل مخاوف من أن تنفذ إيران ضربة عبر حلفائها في المنطقة، مثل جماعة حزب الله اللبنانية على شمال إسرائيل أو عبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
02:21 PM

بعد مقتل "سليماني".. "تل أبيب": استدعاء القادة العسكريين والأمنيين و"نتنياهو" يقطع زيارته لليونان

تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,318

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يعتزم قطع زيارته إلى اليونان عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقالت المصادر إن نتنياهو استعجل موعد عودته إلى البلاد من اليونان، مضيفة أنه وجه تعليمات إلى وزراء الحكومة بعدم التعليق على مقتل سليماني.

من ناحية أخرى، استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب يوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
لكن راديو الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى في ظل مخاوف من أن تنفذ إيران ضربة عبر حلفائها في المنطقة، مثل جماعة حزب الله اللبنانية على شمال إسرائيل أو عبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

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