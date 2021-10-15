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البرازيل تقسو على الأوروغواي وتقترب من المونديال.. الأرجنتين تواصل الانتصارات

في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

قطع منتخب البرازيل خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره الأوروغوياني (4-1) فجر اليوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم في قطر.

افتتح نيمار أهداف البرازيل في الدقيقة العاشرة مسجلاً هدفه الـ70 في 115 مباراة دولية مقترباً أكثر من الرقم القياسي المحلي للأسطورة بيليه (77) وأضاف رافينيا ثنائية بالدقائق (18 و58) واختتم باربوسا مهرجان الأهداف (83) فيما قلص مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز النتيجة لمنتخب الأورغواي في الدقيقة 77.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 31 نقطة بينما تراجعت أوروغواي للمركز الخامس بـ16 نقطة.

وواصل منتخب الأرجنتين مشواره نحو التأهل بفوز ثمين على البيرو بهدف دون رد فجر اليوم الجمعة ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية جميلية بعد أن حول عرضية الظهير ناهونيل مولينا للشباك عند الدقيقة (41).

وكانت البيرو قريبة من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء؛ إثر عرقلة من الحارس إيميليانو مارتينيس لكن تسديدة يوشيمار يوتون ارتدت من العارضة (62).

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد البيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وحقق منتخب التشيلي فوزاً كبيراً على فنزويلا 3- صفر وسجل كل من إيريك بولغار (18 و37) وبنجامين بريريتون (73) ثلاثية منتخب تشيلي.

ويحتل منتخب تشيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يتذيل منتخب فنزويلا بـ7 نقاط.

وواصل المنتخب كولومبيا مسلسل تعادلاته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث سقط مجددا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الإكوادوري.

والتعادل السلبي هو الثالث على التوالي للمنتخب الكولومبي بعد مواجهتي أوروجواي والبرازيل، كما أنه التعادل السابع بشكل عام للفريق في 12 مباراة خاضها بالتصفيات الحالية.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط خلف نظيره الإكوادوري ثالث الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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البرازيل تقسو على الأوروغواي وتقترب من المونديال.. الأرجنتين تواصل الانتصارات
سبق

قطع منتخب البرازيل خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره الأوروغوياني (4-1) فجر اليوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم في قطر.

افتتح نيمار أهداف البرازيل في الدقيقة العاشرة مسجلاً هدفه الـ70 في 115 مباراة دولية مقترباً أكثر من الرقم القياسي المحلي للأسطورة بيليه (77) وأضاف رافينيا ثنائية بالدقائق (18 و58) واختتم باربوسا مهرجان الأهداف (83) فيما قلص مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز النتيجة لمنتخب الأورغواي في الدقيقة 77.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 31 نقطة بينما تراجعت أوروغواي للمركز الخامس بـ16 نقطة.

وواصل منتخب الأرجنتين مشواره نحو التأهل بفوز ثمين على البيرو بهدف دون رد فجر اليوم الجمعة ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية جميلية بعد أن حول عرضية الظهير ناهونيل مولينا للشباك عند الدقيقة (41).

وكانت البيرو قريبة من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء؛ إثر عرقلة من الحارس إيميليانو مارتينيس لكن تسديدة يوشيمار يوتون ارتدت من العارضة (62).

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد البيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وحقق منتخب التشيلي فوزاً كبيراً على فنزويلا 3- صفر وسجل كل من إيريك بولغار (18 و37) وبنجامين بريريتون (73) ثلاثية منتخب تشيلي.

ويحتل منتخب تشيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يتذيل منتخب فنزويلا بـ7 نقاط.

وواصل المنتخب كولومبيا مسلسل تعادلاته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث سقط مجددا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الإكوادوري.

والتعادل السلبي هو الثالث على التوالي للمنتخب الكولومبي بعد مواجهتي أوروجواي والبرازيل، كما أنه التعادل السابع بشكل عام للفريق في 12 مباراة خاضها بالتصفيات الحالية.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط خلف نظيره الإكوادوري ثالث الترتيب.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:24 PM

البرازيل تقسو على الأوروغواي وتقترب من المونديال.. الأرجنتين تواصل الانتصارات

في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطع منتخب البرازيل خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم قطر 2022 بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره الأوروغوياني (4-1) فجر اليوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم في قطر.

افتتح نيمار أهداف البرازيل في الدقيقة العاشرة مسجلاً هدفه الـ70 في 115 مباراة دولية مقترباً أكثر من الرقم القياسي المحلي للأسطورة بيليه (77) وأضاف رافينيا ثنائية بالدقائق (18 و58) واختتم باربوسا مهرجان الأهداف (83) فيما قلص مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز النتيجة لمنتخب الأورغواي في الدقيقة 77.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 31 نقطة بينما تراجعت أوروغواي للمركز الخامس بـ16 نقطة.

وواصل منتخب الأرجنتين مشواره نحو التأهل بفوز ثمين على البيرو بهدف دون رد فجر اليوم الجمعة ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية جميلية بعد أن حول عرضية الظهير ناهونيل مولينا للشباك عند الدقيقة (41).

وكانت البيرو قريبة من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء؛ إثر عرقلة من الحارس إيميليانو مارتينيس لكن تسديدة يوشيمار يوتون ارتدت من العارضة (62).

رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد البيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وحقق منتخب التشيلي فوزاً كبيراً على فنزويلا 3- صفر وسجل كل من إيريك بولغار (18 و37) وبنجامين بريريتون (73) ثلاثية منتخب تشيلي.

ويحتل منتخب تشيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يتذيل منتخب فنزويلا بـ7 نقاط.

وواصل المنتخب كولومبيا مسلسل تعادلاته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث سقط مجددا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الإكوادوري.

والتعادل السلبي هو الثالث على التوالي للمنتخب الكولومبي بعد مواجهتي أوروجواي والبرازيل، كما أنه التعادل السابع بشكل عام للفريق في 12 مباراة خاضها بالتصفيات الحالية.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط خلف نظيره الإكوادوري ثالث الترتيب.

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