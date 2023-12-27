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خريطة أمطار جدة حتى نهاية الأسبوع.. أقلها اليوم وأقصاها الثلاثاء والأربعاء

يُتوقع تكاثر السحب والفرصة مُهيأة لتساقط زخات متفرقة حتى يوم الخميس

أشارت آخر التوقعات إلى احتمالية تأثر مدينة جدة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من غد الثلاثاء، وتستمر بشكل متقطع ومتفاوت الشدة حتى نهاية الأسبوع.

ويُتوقع تكاثر السحب، وأن تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتكون ذات شدة متوسطة بشكل عام، وقد تترافق مع بعض الزخات الغزيرة في مناطق محدودة.

ونشر "طقس العرب" توقعاته لفرص الأمطار على مدينة جدة على المدى القريب والمتوسط، لافتًا إلى أن اليوم الاثنين تبقى فرص الأمطار ضعيفة بحيث لا تتعدى 10%، فيما ترتفع غدًا بشكل كبير لتصل إلى 80%، وهي احتمالية عالية جدًّا، لتهبط الأربعاء إلى بحدود 70%، والخميس 40%.

جدير بالذكر أن هذه التوقعات قابلة للتغيير بناء على مستجدات الغلاف الجوي وتقلب الأنظمة الجوية السائدة، وسيتم متابعة التحديثات حول فرص الأمطار على مدينة جدة بشكل مستمر.

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خريطة أمطار جدة حتى نهاية الأسبوع.. أقلها اليوم وأقصاها الثلاثاء والأربعاء
سبق

أشارت آخر التوقعات إلى احتمالية تأثر مدينة جدة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من غد الثلاثاء، وتستمر بشكل متقطع ومتفاوت الشدة حتى نهاية الأسبوع.

ويُتوقع تكاثر السحب، وأن تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتكون ذات شدة متوسطة بشكل عام، وقد تترافق مع بعض الزخات الغزيرة في مناطق محدودة.

ونشر "طقس العرب" توقعاته لفرص الأمطار على مدينة جدة على المدى القريب والمتوسط، لافتًا إلى أن اليوم الاثنين تبقى فرص الأمطار ضعيفة بحيث لا تتعدى 10%، فيما ترتفع غدًا بشكل كبير لتصل إلى 80%، وهي احتمالية عالية جدًّا، لتهبط الأربعاء إلى بحدود 70%، والخميس 40%.

جدير بالذكر أن هذه التوقعات قابلة للتغيير بناء على مستجدات الغلاف الجوي وتقلب الأنظمة الجوية السائدة، وسيتم متابعة التحديثات حول فرص الأمطار على مدينة جدة بشكل مستمر.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:33 PM

خريطة أمطار جدة حتى نهاية الأسبوع.. أقلها اليوم وأقصاها الثلاثاء والأربعاء

يُتوقع تكاثر السحب والفرصة مُهيأة لتساقط زخات متفرقة حتى يوم الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت آخر التوقعات إلى احتمالية تأثر مدينة جدة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من غد الثلاثاء، وتستمر بشكل متقطع ومتفاوت الشدة حتى نهاية الأسبوع.

ويُتوقع تكاثر السحب، وأن تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتكون ذات شدة متوسطة بشكل عام، وقد تترافق مع بعض الزخات الغزيرة في مناطق محدودة.

ونشر "طقس العرب" توقعاته لفرص الأمطار على مدينة جدة على المدى القريب والمتوسط، لافتًا إلى أن اليوم الاثنين تبقى فرص الأمطار ضعيفة بحيث لا تتعدى 10%، فيما ترتفع غدًا بشكل كبير لتصل إلى 80%، وهي احتمالية عالية جدًّا، لتهبط الأربعاء إلى بحدود 70%، والخميس 40%.

جدير بالذكر أن هذه التوقعات قابلة للتغيير بناء على مستجدات الغلاف الجوي وتقلب الأنظمة الجوية السائدة، وسيتم متابعة التحديثات حول فرص الأمطار على مدينة جدة بشكل مستمر.

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