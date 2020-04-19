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"المعتبي" إلى المرتبة الثامنة ببلدية أبو عريش

أصدر رئيس بلدية أبو عريش، محمد بن مسفر القحطاني، قرارًا بترقية الأمين العام للمجلس البلدي، حيدر بن محمد معتبي، إلى المرتبة الثامنة.

وأعرب "المعتبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.‎

ويعد "المعتبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في أداء عمله وتفانيه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المعتبي" إلى المرتبة الثامنة ببلدية أبو عريش
سبق

أصدر رئيس بلدية أبو عريش، محمد بن مسفر القحطاني، قرارًا بترقية الأمين العام للمجلس البلدي، حيدر بن محمد معتبي، إلى المرتبة الثامنة.

وأعرب "المعتبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.‎

ويعد "المعتبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في أداء عمله وتفانيه.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:39 PM

"المعتبي" إلى المرتبة الثامنة ببلدية أبو عريش

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر رئيس بلدية أبو عريش، محمد بن مسفر القحطاني، قرارًا بترقية الأمين العام للمجلس البلدي، حيدر بن محمد معتبي، إلى المرتبة الثامنة.

وأعرب "المعتبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.‎

ويعد "المعتبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في أداء عمله وتفانيه.

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