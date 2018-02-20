الرياض.. "أعمال" تشارك بركن تعريفي بالجنادرية 32

لتعريف الزوار برسالتها في دعم وتطوير مشاريع الأسر المنتجة

شاركت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال) بركن تعريفي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" الذي تنظّمه حالياً وزارة الحرس الوطني.

وجاءت مشاركة الجمعية للتعريف بخدماتها وبرامجها التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، من خلال تعريف الزوار برسالة الجمعية التي تضمنت دعم وتطوير مشاريع الأسر المنتجة، وتشجيعها على الإنتاج والاعتماد على النفس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

وبيّن المدير التنفيذي للجمعية الشيخ عبدالرزاق القشعمي أنه وفق التوجيه الكريم لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تمت المشاركة في المهرجان لهذا العام؛ للتعريف بدور الجمعية لدعم وتطوير مشاريع الأسر المنتجة، إضافة إلى مساعدة الأسر من خلال عرض وتسويق منتجاتها، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وآلية تسويق منتجاتها، واستثمار طاقاتها، وطرق دعمها.

وأضاف "القشعمي": اشتملت الرسائل التعريفية أيضاً على أوجه الرعاية في جمعية أعمال والفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية للأسر، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي نفذت للمستفيدين خلال العام الماضي 2017.

وجرى إطلاع الزوار على أهداف الجمعية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للأسر، والدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجمعية لها؛ لتمكينها من مواجهة التحديات وإتاحة الفرص لعرض وبيع منتجاتها، وإيجاد قنوات تسويقية لها لتوفير عائد اقتصادي يسهم في إعالتها ونقلها من الرعوية إلى التنموية المنتجة، وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020؛ لبناء مستقبل مشرق للأسر المنتجة.

وشهد جناح أعمال إقبالاً كثيفاً من زوار المهرجان، وأبدوا إعجابهم بالإنجازات التي حققتها الجمعية، وفق عمل مؤسسي منظم يساهم بدعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن جمعية (أعمال) تسعى من خلال مشاركاتها في المناسبات العامة والوطنية، إلى تعزيز ثقافة الإنتاج المحلي لدى أفراد المجتمع، وإبراز أعمال الأسر المنتجة، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال.