طالبة سعودية تبتكر مشروع بناء محطة للمياه بكوكب المريخ

بحثها يساعد وكالة ناسا في إكمال الاستيطان المستقبلي للكوكب

ابتكرت "عالمة الفلك"، كما تطلق هذا اللقب على نفسها، الطالبة غلا عبدالرحمن المسعودي، من المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، مشروع بناء محطة للمياه في المريخ من أجل توفير مياه نقية لرواد الفضاء والمستوطنين والقضاء على مشكلة عدم توفرها.

وتقول عالمة المستقبل غلا عبدالرحمن التي تبلغ من العمر ١٤ سنة: جميعنا نعلم أن كوكبنا بدأ بفقدان مياهه العذبة، كما نعلم أن في آخر الأبحاث التي أجرتها وكالة ناسا تبيَّن لنا رغبتها في إرسال مستكشفين لكوكب المريخ، ولكن من ضمن مخاوفهم صعوبة الوصول للمياه في الكوكب؛ ما سيعيق مهمة المستكشفين ويعرضها للفشل؛ لذلك تناولت في بحثي فرضيةً تساهم في علاج هذه المشكلة التي ستكون بعون الله نقلة تطور جبارة في علم الفلك.

ويساهم المشروع بمساعدة وكالة ناسا في إكمال مشروع الاستيطان المستقبلي لكوكب المريخ، وكذلك يساند رواد الفضاء بحل مشكلة تؤرقهم بخصوص الاستفادة من المسطحات الجليدية على سطح كوكب المريخ.

ويأتي المشروع من خلال وضع روبوتات مسؤولة عن جمع المياه وتنقيتها في المحطة.