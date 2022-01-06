النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد" ينبّه جازان والباحة: حالة ماطرة تنتهي عند السابعة مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبّه جازان والباحة: حالة ماطرة تنتهي عند السابعة مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:11 AM

"الأرصاد" ينبّه جازان والباحة: حالة ماطرة تنتهي عند السابعة مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
713

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة