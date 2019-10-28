"ساما": نمو قياسي في القروض العقارية الجديدة بـ17 ألف عقد في سبتمبر

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام الحالي 2019م، إذ سجلت نمواً بنسبة 353% بنحو 16,816 عقدا في سبتمبر 2019م بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقداً في شهر سبتمبر 2018م. كما سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نموّاً بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليار ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018م بزيادة بأكثر من خمسة مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019م نمو بنحو 37% مقارنة بشهر أغسطس 2019م في عدد القروض وحجمها. وأظهر التقرير تسجيل القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م نحو 31,462 عقداً، محققاً نمواً بأكثر من 221% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، والذي سجل توقيع 9790 عقداً جديداً. كما سجل الربع الأول من 2019م قيمة عقود تقدر بـ15 مليار ريال مقابل 6.4 مليار خلال نفس الربع في 2018م مسجلاً نمو 133%، فيما نما الربع الثاني من 2019م بنحو 261% بـ37 ألف عقد مقابل 10 آلاف عقد في الربع الثاني 2018م، وسجل حجم التمويل نمواً بلغ 160% بنحو 16.5 مليار ريال مقابل 6.3 مليار في 2018م. أما الربع الثالث فقد نما بأكثر من 309% بنحو 45 ألف قرض مقابل 19,416 عقداً في 2018م، فيما نما حجم التمويل 217% بنحو 19.5 مليار ريال مقابل 10.6 مليار في الربع الثالث من 2018م. وأشارت "ساما" في تقريرها الشهري، إلى مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المُقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019م، نحو 113,603 عقد تمويلي بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18,928 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمواً يتجاوز 266% في أعداد العقود ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بنفس الأرباع في 2018م. وبذلك تجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال تسعة أشهر من العام الحالي 2019م إجمالي ما قُدم خلال السنوات الثلاثة الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 113,603 عقدا، مقابل 103,603 عقد خلال السنوات الثلاث الماضية 2016م و2017م و2018م، بمتوسط 14 ألف عقد شهرياً في 2019م ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط مليارين في الشهر في 2018م مقابل سبعة مليارات شهرياً العام الحال 2019م. وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد في سبتمبر 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. واستحوذت الفلل السكنية في شهر سبتمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 5.8 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 12% بقيمة 823 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 495 مليون ريال. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر سبتمبر 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 15,332 عقداً، مشكّلةً ما يتجاوز 91% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال، أي حوالي 88% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر سبتمبر 2019م. وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار ريال.

"ساما": نمو قياسي في القروض العقارية الجديدة بـ17 ألف عقد في سبتمبر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-28 كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام الحالي 2019م، إذ سجلت نمواً بنسبة 353% بنحو 16,816 عقدا في سبتمبر 2019م بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقداً في شهر سبتمبر 2018م.



كما سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نموّاً بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليار ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018م بزيادة بأكثر من خمسة مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019م نمو بنحو 37% مقارنة بشهر أغسطس 2019م في عدد القروض وحجمها.



وأظهر التقرير تسجيل القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م نحو 31,462 عقداً، محققاً نمواً بأكثر من 221% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، والذي سجل توقيع 9790 عقداً جديداً.



كما سجل الربع الأول من 2019م قيمة عقود تقدر بـ15 مليار ريال مقابل 6.4 مليار خلال نفس الربع في 2018م مسجلاً نمو 133%، فيما نما الربع الثاني من 2019م بنحو 261% بـ37 ألف عقد مقابل 10 آلاف عقد في الربع الثاني 2018م، وسجل حجم التمويل نمواً بلغ 160% بنحو 16.5 مليار ريال مقابل 6.3 مليار في 2018م.



أما الربع الثالث فقد نما بأكثر من 309% بنحو 45 ألف قرض مقابل 19,416 عقداً في 2018م، فيما نما حجم التمويل 217% بنحو 19.5 مليار ريال مقابل 10.6 مليار في الربع الثالث من 2018م.



وأشارت "ساما" في تقريرها الشهري، إلى مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المُقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019م، نحو 113,603 عقد تمويلي بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18,928 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمواً يتجاوز 266% في أعداد العقود ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بنفس الأرباع في 2018م.



وبذلك تجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال تسعة أشهر من العام الحالي 2019م إجمالي ما قُدم خلال السنوات الثلاثة الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 113,603 عقدا، مقابل 103,603 عقد خلال السنوات الثلاث الماضية 2016م و2017م و2018م، بمتوسط 14 ألف عقد شهرياً في 2019م ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط مليارين في الشهر في 2018م مقابل سبعة مليارات شهرياً العام الحال 2019م.



وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد في سبتمبر 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.



واستحوذت الفلل السكنية في شهر سبتمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 5.8 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 12% بقيمة 823 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 495 مليون ريال.



وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر سبتمبر 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 15,332 عقداً، مشكّلةً ما يتجاوز 91% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال، أي حوالي 88% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر سبتمبر 2019م.



وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار ريال.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 06:58 PM

"ساما": نمو قياسي في القروض العقارية الجديدة بـ17 ألف عقد في سبتمبر تقريرها أظهر تسجيل قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي





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كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام الحالي 2019م، إذ سجلت نمواً بنسبة 353% بنحو 16,816 عقدا في سبتمبر 2019م بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقداً في شهر سبتمبر 2018م.



كما سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نموّاً بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليار ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018م بزيادة بأكثر من خمسة مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019م نمو بنحو 37% مقارنة بشهر أغسطس 2019م في عدد القروض وحجمها.



وأظهر التقرير تسجيل القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م نحو 31,462 عقداً، محققاً نمواً بأكثر من 221% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م، والذي سجل توقيع 9790 عقداً جديداً.



كما سجل الربع الأول من 2019م قيمة عقود تقدر بـ15 مليار ريال مقابل 6.4 مليار خلال نفس الربع في 2018م مسجلاً نمو 133%، فيما نما الربع الثاني من 2019م بنحو 261% بـ37 ألف عقد مقابل 10 آلاف عقد في الربع الثاني 2018م، وسجل حجم التمويل نمواً بلغ 160% بنحو 16.5 مليار ريال مقابل 6.3 مليار في 2018م.



أما الربع الثالث فقد نما بأكثر من 309% بنحو 45 ألف قرض مقابل 19,416 عقداً في 2018م، فيما نما حجم التمويل 217% بنحو 19.5 مليار ريال مقابل 10.6 مليار في الربع الثالث من 2018م.



وأشارت "ساما" في تقريرها الشهري، إلى مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المُقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019م، نحو 113,603 عقد تمويلي بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18,928 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نمواً يتجاوز 266% في أعداد العقود ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بنفس الأرباع في 2018م.



وبذلك تجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال تسعة أشهر من العام الحالي 2019م إجمالي ما قُدم خلال السنوات الثلاثة الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 113,603 عقدا، مقابل 103,603 عقد خلال السنوات الثلاث الماضية 2016م و2017م و2018م، بمتوسط 14 ألف عقد شهرياً في 2019م ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط مليارين في الشهر في 2018م مقابل سبعة مليارات شهرياً العام الحال 2019م.



وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد في سبتمبر 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.



واستحوذت الفلل السكنية في شهر سبتمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 5.8 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 12% بقيمة 823 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 495 مليون ريال.



وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر سبتمبر 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 15,332 عقداً، مشكّلةً ما يتجاوز 91% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال، أي حوالي 88% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر سبتمبر 2019م.



وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار ريال.