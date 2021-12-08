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تفاعلاً مع "سبق".. ضبط مخالفات عدة في مقالي الأسماك بالكعكية

تمثلت في عدم ارتداء القفاز أثناء التتبيل ولبس الكمام بطريقة غير صحية

تفاعلاً مع "سبق" بعد رصدها عدداً من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة في سوق مقالي الأسماك بالكعكية، قام الفريق الرقابي بإدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق بجولات على مقالي الأسماك بالكعكية، بمشاركة المراقب الصحي ببلدية الشوقية الذي اتخذ الإجراء الرسمي عبر البرنامج الإلكتروني (ميدان بلس).

تفصيلاً، وفي أثناء إحدى الجولات الميدانية لـ"سبق"، في سوق المقالي للأسماك، وثّقت عدداً من المخالفات في المحال التي تمثلت في: عدم ارتداء القفاز أثناء تتبيل الأسماك، ولبس الكمام بطريقة غير صحية، واستخدام مناشف لمسح الأرفف والأيدي في الوقت نفسه، وعدم تغطية التوابل وتركها مكشوفة أثناء الاستخدام، والسماح للعملاء بالدخول إلى أماكن الطبخ وتنظيف الأسماك داخل المحل.

من جانبه، عبّر المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدّسة المهندس رعد الشريف، عن شكره وتقديره لـ"سبق"؛ مؤكداً أن الجولات ستستمر على المحال لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

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تفاعلاً مع "سبق".. ضبط مخالفات عدة في مقالي الأسماك بالكعكية
سبق

تفاعلاً مع "سبق" بعد رصدها عدداً من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة في سوق مقالي الأسماك بالكعكية، قام الفريق الرقابي بإدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق بجولات على مقالي الأسماك بالكعكية، بمشاركة المراقب الصحي ببلدية الشوقية الذي اتخذ الإجراء الرسمي عبر البرنامج الإلكتروني (ميدان بلس).

تفصيلاً، وفي أثناء إحدى الجولات الميدانية لـ"سبق"، في سوق المقالي للأسماك، وثّقت عدداً من المخالفات في المحال التي تمثلت في: عدم ارتداء القفاز أثناء تتبيل الأسماك، ولبس الكمام بطريقة غير صحية، واستخدام مناشف لمسح الأرفف والأيدي في الوقت نفسه، وعدم تغطية التوابل وتركها مكشوفة أثناء الاستخدام، والسماح للعملاء بالدخول إلى أماكن الطبخ وتنظيف الأسماك داخل المحل.

من جانبه، عبّر المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدّسة المهندس رعد الشريف، عن شكره وتقديره لـ"سبق"؛ مؤكداً أن الجولات ستستمر على المحال لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:11 AM

تفاعلاً مع "سبق".. ضبط مخالفات عدة في مقالي الأسماك بالكعكية

تمثلت في عدم ارتداء القفاز أثناء التتبيل ولبس الكمام بطريقة غير صحية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تفاعلاً مع "سبق" بعد رصدها عدداً من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة في سوق مقالي الأسماك بالكعكية، قام الفريق الرقابي بإدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق بجولات على مقالي الأسماك بالكعكية، بمشاركة المراقب الصحي ببلدية الشوقية الذي اتخذ الإجراء الرسمي عبر البرنامج الإلكتروني (ميدان بلس).

تفصيلاً، وفي أثناء إحدى الجولات الميدانية لـ"سبق"، في سوق المقالي للأسماك، وثّقت عدداً من المخالفات في المحال التي تمثلت في: عدم ارتداء القفاز أثناء تتبيل الأسماك، ولبس الكمام بطريقة غير صحية، واستخدام مناشف لمسح الأرفف والأيدي في الوقت نفسه، وعدم تغطية التوابل وتركها مكشوفة أثناء الاستخدام، والسماح للعملاء بالدخول إلى أماكن الطبخ وتنظيف الأسماك داخل المحل.

من جانبه، عبّر المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدّسة المهندس رعد الشريف، عن شكره وتقديره لـ"سبق"؛ مؤكداً أن الجولات ستستمر على المحال لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

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