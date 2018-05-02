اختتام ورشة تعزيز البيئة الاستثمارية بعسير بعرض مبادرات رجال ورواد الأعمال

تضمنت مبادرات لتوفير فرص عمل لشباب وشابات المنطقة وفقًا لرؤية 2030

اختتمت اليوم ورشة تعزيز البيئة الاستثمارية بعسير بعد انتهاء فعالياتها لليوم الثاني بعرض مبادرات رجال ورواد الأعمال ذات الصلة بالاستثمار في المنطقة، حيث تم التأكيد أن تكون منطقة عسير مركزًا إقليميًا محترفًا لريادة الأعمال من خلال غرفة أبها بحلول عام 2022، وتم توضيح رسالة اللجنة والتي تسعى لدعم وتمثيل وحماية مصالح مجتمع ريادة الأعمال في منطقة عسير من خلال رواد الأعمال الشباب ودراسة وتطوير أفكارهم المجدية اقتصاديًا.

وعرض عددٌ من رجال الأعمال مبادرات لتوفير فرص العمل لشباب وشابات المنطقة وطرق جذب الاستثمارات لعسير، مؤكدين وجوب العمل وفق رؤية واضحة ومنها السياحة التي تعد أهم المنافذ الرائدة التي تتميز بها منطقة عسير ذات المناخ المعتدل طوال العام وباعتبار السياحة إحدى الاستراتيجيات الرائدة لرؤية المملكة 2030 .

كما تضمنت الجلسة حلقة نقاشية لرواد الأعمال شارك فيها خزام الحويزي ولينا القحطاني وتغريد الغامدي وأم كلثوم البارقي، فيصل القرني، عماد يحيى، حيث تم عرض مهام لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها، حيث إنها إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن غرفة أبها، ولقد أنشئت مع بداية عام 2018 لتكون حلقة الوصل التي تجمع بين كل رواد الأعمال في منطقة عسير والمهتمين بهذا القطاع.

واختتمت الورشة بعرض المحور الخامس والأخير حول رفع تنسيق الأعمال بين الجهات المعنية بالاستثمار، حيث تم استعراض جملة من الصعوبات التي يرى رجال الأعمال ضرورة حلها من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية وزيادة الوعي الاستثماري لدى الموظفين المعنيين بإنهاء إجراءات المستثمرين وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، كما أكد الحضور أهمية تطوير المدن الصناعية والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، وتم التشديد على أهمية تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة بمنطقة عسير ، كما تم تناول ما يواجه رجال الأعمال من صعوبات تعيق مشروعاتهم.

وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد رعى الورشة في اليوم الأول، حيث دعا في كلمة له رجال الأعمال بالاستثمار بالمنطقة، وكذلك توحيد منظومة العمل في الاستثمار من خلال العمل بروح الفريق الواحد ، وكذلك تنسيق العمل بين الجهات الإدارية ذات الصلة بالاستثمار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في بيئة الاستثمار في عسير، وتوحيد منظومة العمل بها.

كما شارك وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في فعاليات الورشة وناقش العديد من الموضوعات التي تتعلق بوزارته، منها الطرق وحل مشاكل المقاولين وأساليب ومعايير صيانة الطرق بالمملكة، حيث تم مسح وتقييم وتصنيف عددٍ من الطرق في المملكة ورصدت الوزارة نحو 900 مليون ريال لمشروعات سلامة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مدن المملكة لضمان السلامة المرورية بها، كما أكد وزير النقل أنه سيتم الإسراع بتعويض من تم نزع عقاراتهم للمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في إدارة الطرق بالدولة، عبر تطوير بيئة العمل بالطرق والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى حوكمة قطاع النقل ودور القطاع الخاص في ذلك، كما تم استعراض أساليب تأسيس البنية التحتية في المملكة، والدور المهم الذي تضطلع به وزارة النقل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.