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بعد السيول والتوقف .. توجيه بإعادة دراسة "حزام الحسيني والظبية" بجازان

حل يقلل الزحام رغم المخاوف .. ورئيس بلدية صبيا لـ "سبق": لجان وقفت على الموقع

صدرت توجيهات بإعادة دراسة مشروع الربط بين الظبية والحسيني والقرى المجاورة لها في محافظة صبيا؛ وذلك بعدما توقف العمل بالمشروع منذ مدة طويلة، فيما يعد مشروع الربط واحداً من الحلول التي ستقلل الزحام في مدخل مدينة صبيا، على اعتبار انتقال حركة المرور باتجاه فيفاء والداير والعيدابي وقرى صبيا الشرقية إلى طريق مشروع الربط المتوقف.

وكشف رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني؛ لـ "سبق"، أن عدداً من اللجان وقفت على موقع الحزام الذي يربط الظبية بالحسيني، وصدرت التوجيهات بإعادة دراسة المشروع من جميع النواحي وسيتم تنفيذه بعد ذلك.

وكانت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما قد تسبّبت في تهدم أجزاءٍ من مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، وتوقف على خلفية اعتراضات المواطنين على استكماله نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد السيول والتوقف .. توجيه بإعادة دراسة "حزام الحسيني والظبية" بجازان
سبق

صدرت توجيهات بإعادة دراسة مشروع الربط بين الظبية والحسيني والقرى المجاورة لها في محافظة صبيا؛ وذلك بعدما توقف العمل بالمشروع منذ مدة طويلة، فيما يعد مشروع الربط واحداً من الحلول التي ستقلل الزحام في مدخل مدينة صبيا، على اعتبار انتقال حركة المرور باتجاه فيفاء والداير والعيدابي وقرى صبيا الشرقية إلى طريق مشروع الربط المتوقف.

وكشف رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني؛ لـ "سبق"، أن عدداً من اللجان وقفت على موقع الحزام الذي يربط الظبية بالحسيني، وصدرت التوجيهات بإعادة دراسة المشروع من جميع النواحي وسيتم تنفيذه بعد ذلك.

وكانت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما قد تسبّبت في تهدم أجزاءٍ من مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، وتوقف على خلفية اعتراضات المواطنين على استكماله نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:09 AM

بعد السيول والتوقف .. توجيه بإعادة دراسة "حزام الحسيني والظبية" بجازان

حل يقلل الزحام رغم المخاوف .. ورئيس بلدية صبيا لـ "سبق": لجان وقفت على الموقع

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محمد المواسي - جازان
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صدرت توجيهات بإعادة دراسة مشروع الربط بين الظبية والحسيني والقرى المجاورة لها في محافظة صبيا؛ وذلك بعدما توقف العمل بالمشروع منذ مدة طويلة، فيما يعد مشروع الربط واحداً من الحلول التي ستقلل الزحام في مدخل مدينة صبيا، على اعتبار انتقال حركة المرور باتجاه فيفاء والداير والعيدابي وقرى صبيا الشرقية إلى طريق مشروع الربط المتوقف.

وكشف رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني؛ لـ "سبق"، أن عدداً من اللجان وقفت على موقع الحزام الذي يربط الظبية بالحسيني، وصدرت التوجيهات بإعادة دراسة المشروع من جميع النواحي وسيتم تنفيذه بعد ذلك.

وكانت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما قد تسبّبت في تهدم أجزاءٍ من مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، وتوقف على خلفية اعتراضات المواطنين على استكماله نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.

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